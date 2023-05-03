منها مكة والمدينة.. “الحصيني” يُحذر من أمطار غزيرة ورياح على هذه المناطق

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار غزيرة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء “متفرقة” من مناطق عسير وجازان ونجران.

برد ورياح قوية على مكة وتبوك والمدينة

وأضاف أنه يتوقع هبوب رياح متوسطة، مع هبات شبه قوية على أجزاء من دول الخليج بما فيها المنطقة الشرقية من المملكة وأجزاء من منطقة مكة وسواحل تبوك والمدينة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح أن الحالة المتوقعة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم.

أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد

وأضاف أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير تمتد إلى الباحة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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