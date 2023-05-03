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خدمة اليوم.. 4 خطوات لتجديد رخصة القيادة داخل المطار
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خدمة اليوم.. 4 خطوات لتجديد رخصة القيادة داخل المطار

خدمة اليوم.. 4 خطوات لتجديد رخصة القيادة داخل المطار

خدمة اليوم.. 4 خطوات لتجديد رخصة القيادة داخل المطار
٠٧:١٩:١١ ص، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، أهم الخطوات لتجديد رخصة القيادة داخل المطار.

خطوات لتجديد رخصة القيادة داخل المطار

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها لتمكين المستفيد من تقديم طلب ومعالجة إعادة إصدار لرخص القيادة داخل المطار، عبر هذه الخطوات والشروط:

الخطوات

1 – سجل في الموقع الإلكتروني.

2 – قدم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية.

3 – سدد الرسوم.

4 – سيتم طباعة البطاقة ويمكنك استلامها.

المتطلبات

1 – أن تكون الجهة مسجلة بالنظام.

2 – أن تكون الجهات الاستثمارية لديها عقد ساري المفعول مع المطار أو إحدى الشركات أو الجهات العاملة فيه.

3 – البطاقة الأمنية الخاصة بالشخص سارية المفعول.

4 – أن يتم تسديد الرسوم للجهات غير المعفية.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

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وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 8001168888 – 00966112682763″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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أخبار السعودية العامة للطيران المدني المطار تجديد رخصة خدمة اليوم رخصة القيادة

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