النفط يواصل التراجع و”برنت” يسجل 75 دولارًا للبرميل

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واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الأربعاء، بعد هبوطها بمستوى 5% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

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تراجع خام برنت إلى 75 دولارًا

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 75.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 13 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 71.53 دولار.

وأغلق الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما منذ 24 مارس آذار في الجلسة السابقة، والتي سجلا فيها أيضًا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل يناير الماضي.

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رفع أسعار الفائدة

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة بواقع 25 نقطة أساس يوم الأربعاء لكبح التضخم، كما من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة في اجتماعه الدوري يوم الخميس.

وقد تؤدي المزيد من قرارات رفع الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقويض الطلب على الطاقة.

وتتعرض أسعار الطاقة لضغوط أيضًا بعدما أظهرت بيانات صينية مطلع الأسبوع تراجعًا غير متوقع في نشاط الصناعات التحويلية في أبريل. والصين هي أكبر مستهلك للطاقة في العالم وأكبر مشتر للنفط الخام.

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