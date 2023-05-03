19.2 مليار دولار إيرادات “هواوي” خلال الربع الأول من 2023

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أعلنت شركة هواوي نتائج أعمالها للربع الأول من العام الحالي 2023، وقالت إنها حققت إيرادات إجمالية بلغت 19.2 مليار دولار وزيادة سنوية قدرها 0.8% وهامش ربح صافي بلغ 2.3%.

نتائج أعمال “هواوي” متوافقة مع توقعاتها

وقالت “هواوي” إن نتائج أعمالها جاءت متوافقة مع توقعاتها، وأكدت أنها ستعمل على زيادة الاستثمار في مجال البحث والتطوير لمواصلة الابتكار وتوفير قيمة مضافة لأعمال عملائها وشركائها والمجتمعات التي تعمل فيها بمختلف أنحاء العالم.

كما أكدت الشركة على الاستمرار بمواصلة التركيز على جودة المنتجات والحلول والخدمات التي تقدمها والتي تستهدف الارتقاء بمستقبل صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات وبناء العالم الذكي الذي تنشده البشرية.

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أداء “هواوي” في 2022

وكانت هواوي قد أعلنت نهاية شهر مارس الماضي عن نتائجها المالية المدققة لعام 2022 ونشرت تقريرها السنوي الذي أظهر حفاظ الشركة على ثبات عملياتها على مدار العام الماضي.

وحققت الشركة إجمالي إيرادات وصلت إلى 92.37 مليار دولار، وصافي أرباح 5.12 مليار دولار.

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تعزيز الاستثمارات في البحث والتطوير

ومن أبرز ما ورد في التقرير مواصلة هواوي تعزيز استثماراتها في البحث والتطوير لتوفير المزيد من الابتكارات كحل لمواجهة التحديات.

وبلغ إنفاق هواوي السنوي على البحث والتطوير 23.22 مليار دولار في عام 2022 أي ما يعادل 25.1% من إيرادات الشركة السنوية.

ووصل إجمالي نفقات هواوي على البحث والتطوير على مدار الأعوام العشرة الماضية إلى أكثر من 140.55 مليار دولار.

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