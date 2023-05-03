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هطول أمطار على نجران ورياح وأتربة بمحافظتي الحناكية والمهد
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هطول أمطار على نجران ورياح وأتربة بمحافظتي الحناكية والمهد

هطول أمطار على نجران ورياح وأتربة بمحافظتي الحناكية والمهد

هطول أمطار على نجران ورياح وأتربة بمحافظتي الحناكية والمهد
٠٥:٣٤:٣٦ ص، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

هطلت على منطقة نجران أمس، أمطار تراوحت ما بين خفيفة إلى متوسطة، شملت أنحاء متفرقة من مدينة نجران ومحافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله سقيا بركة ورحمة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

رياح نشطة وأتربة مثارة

ونبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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رياح مثيرة للأتربة والغبار

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم.

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أمطار ورياح نشطة

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير تمتد إلى الباحة.

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