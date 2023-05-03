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عاجل.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا مثيرة للأتربة على هذه المناطق
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عاجل.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا مثيرة للأتربة على هذه المناطق

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا مثيرة للأتربة على هذه المناطق

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا ورياحًا مثيرة للأتربة على هذه المناطق
٠٥:١٥:٢٨ ص، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم.

أمطار ورياح نشطة

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير تمتد إلى الباحة.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وتكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويكون مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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