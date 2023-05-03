تبلغ 31.4 تريليون دولار.. 6 ظواهر سلبية إذا تخلفت أمريكا عن سداد ديونها

تواصل – فريق التحرير:

وجه المشرعون الأمريكيون طلبًا لرئيس الفيدرالي، جيروم باول، للتوقف عن رفع معدل الفائدة.

وتضمن الأعضاء المنادين بذلك 10 أعضاء مجلس الشيوخ من بينهم: إليزابيث وارين، وبيرني ساندرز، أمس الثلاثاء.

31.4 تريليون دولار أمريكي

وقفز سقف الدين الأمريكي إلى 31.4 تريليون دولار أمريكي في يناير الماضي.

ومنذ ذلك الوقت اتخذت وزارة الخزانة تدابير لتسيير أعمال الحكومة من دون رفع السقف.

لكن بحلول يونيو قد لا تتمكن من الاستمرار في سداد التزامات الحكومة إذا لم يرفع الكونجرس سقف الدين؛ هذا يعني تخلف أمريكا عن سداد التزاماتها!

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تدمير الاقتصاد الفيدرالي

وأرسل الأعضاء رسالة لباول لوقف رفع الفائدة، كي لا يدمر الفيدرالي الاقتصاد.

ويقول الأعضاء إن سياسات الفيدرالي: “ستتسبب في فقدان ملايين الأمريكيين وظائفهم”.

رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس

وينعقد اليوم الأربعاء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ومن المتوقع بنسبة تزيد عن 90% وفق أداة متابعة الفيدرالي، أن يرفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس. ويصبح بهذا نطاق الفائدة بين 5.00 – 5.25%.

ويرى الاقتصاديون بأن الفيدرالي قد يتوقف عن رفع الفائدة بعد هذا الاجتماع.

وكتب المشرعون: “لا نشكك في استقلالية سياسة الاحتياطي الفيدرالي، ولكن نؤمن بأن استمرار رفع الفائدة يعني تخلي الفيدرالي عن هدفه المزدوج: الاستقرار السعري، وأقوى سوق عمل ممكن. ولا يهتم الفيدرالي بالأعمال الصغيرة والأسر العاملة التي سوف تتأثر بتداعيات السياسات النقدية التشديدية”.

“بينما يظل الفيدرالي مرنًا بالنسبة لاتخاذ القرار بنهاء على البيانات واستهداف خفض التضخم. هناك بيانات تدل على أن التقدم يستمر دون توقف أو مراعاة لملايين الأسر الأمريكية”.

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6 ظواهر سلبية

ويرى خبراء الاقتصاد أن هناك 6 ظواهر سلبية ستحدث إذا لم تستطع أمريكا سداد ديونها بالقريب العاجل، وهي:

1 – توقف فوري في 10% من أنشطة الاقتصاد.

2 – خسارة 3 ملايين وظيفة.

3 – خفض التصنيف الائتماني.

4 – البنوك كإجراء احترازي ستزيد الفائدة على الشركات والأفراد.

5 – تدهور ثقة المستثمرين والمستهلكين.

6 – سقوط أمريكا في الركود.

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سقف الديون الأمريكية

يطلق سقف الدين على الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر سندات الخزانة الأمريكية، مثل السندات وسندات الادخار، للوفاء بالتزاماتها المالية.

ونظرا لأن الولايات المتحدة تعاني من عجز في الميزانية، فعليها أن تقترض مبالغ ضخمة لتسديد فواتيرها.