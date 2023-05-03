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استثنائية.. رام تطرح شاحنة جديدة بقوة 702 حصان (صور)
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استثنائية.. رام تطرح شاحنة جديدة بقوة 702 حصان (صور)

استثنائية.. رام تطرح شاحنة جديدة بقوة 702 حصان (صور)

استثنائية.. رام تطرح شاحنة جديدة بقوة 702 حصان (صور)
٠٤:١٦:٢٤ ص، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

طرحت العلامة التجارية “رام” أحدث شاحناتها “رام 1500 تي آر إكس هافوك” 2023، والتي تبلغ قوتها 702 حصان.

شاحنة رام سيارة استثنائية

وفي بيان، قال “مايك كوفال جونيور”، المدير التنفيذي للعلامة التجارية “رام”: يسعى عملاؤنا إلى التميز على الدوام، ومن خلال طرح تلك السيارة فإننا نقدم لهم سيارة استثنائية تجمع بين الأداء الفائق والقدرات والتقنيات المبتكرة ضمن فئتها والتي تلبي متطلباتهم وتطلعاتهم.

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702 حصان

وتعتبر شاحنة “رام 1500 تي آر إكس” الأقوى والأفضل أداءً في فئتها بفضل محرك “إتش إي إم آي في8” سعة 6.2 لتر، مع شاحن تربو فائق الذي يولد قوة تبلغ 702 حصان.

وتوفر الشاحنة فائقة الأداء مجموعة أوسع من المحتوى الفريد لتخصيص السيارة بشكل أكبر من خلال توفير مزيج فريد من التكنولوجيا والجرافيك والأداء.

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