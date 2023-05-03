نوكيا تتصدر.. أكثر 10 هواتف مبيعًا في التاريخ (صور)

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تصدرت شركة نوكيا قائمة أكثر 10 هواتف مبيعًا في التاريخ، في سوق يسيطر عليه عدد من اللاعبين الرئيسيين، مثل شركات أبل وسامسونج ونوكيا وهواوي وأوبو؛ والتي تشتهر بتقنياتها المتطورة وتصميماتها الأنيقة وميزاتها المبتكرة.

وهذه قائمة بأكثر 10 شركات مبيعًا في تاريخ الهواتف، وفقًا لتقرير صادر عن ماركت ريسيرش فيوتشر Market Research Future.

1- نوكيا 1100

بلغت عدد الوحدات المباعة منه 255 مليون منذ طرحه في الأسواق عام 2003، وكان تأثير عميق على صناعة الجوالات المحمولة في السنوات العشر الأولى من القرن الحادي والعشرين.

ونظرًا لانخفاض سعره، ساعد جوال Nokia 1100 في انتشار الجوالات المحمولة على نطاق أوسع. وبيع نحو 255 مليون وحدة على مستوى العالم.

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2- نوكيا 1110

تم طرحه في الفترة ما بين عامي 2005 و2007، وكانت شعبية نوكيا 1100 بمثابة مصدر إلهام مباشر لنموذج 1110. ولكن كانت تتمتع ببعض الميزات الأفضل، مثل خاصية دعم نغمات MP3.

ونظرًا لأنها كانت غير مكلفة، فقد تم تسويقها على وجه التحديد للأسر والدول ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم، وبيع منه 250 مليونًا.

3- آيفون 6 وآيفون 6 بلس

بيع أكثر من 220 مليون جهاز منذ إصدارها في عام 2014، أصبح جوال آيفون 6 وآيفون 6 بلس من آبل من طرازات آيفون الأكثر مبيعًا حتى الآن.

4- نوكيا 105

بلغت عدد الوحدات المبيعة 200 مليون، وتم تقديم سلسلة نوكيا 105 لأول مرة في عام 2013 وتم تحديثها منذ ذلك الحين بإصدارات أحدث.

وتعد سلسلة نوكيا 105 خيارًا جيدًا لأولئك الذين يحتاجون إلى جوال محمول أساسي لإجراء المكالمات وإرسال النصوص دون الميزات والخصائص الإضافية للجوال الذكي.

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5- آيفون 6 إس بلس

بلغت عدد الوحدات المبيعة 174.1 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم.

ويتميز آيفون 6 إس بلس بهيكل أنيق من الألومنيوم مع شاشة ريتنا (Retina). كما قدم تقنية التعرف على مستشعر الأصابع للوصول الآمن والمريح. وتم تحسين الكاميرات الموجودة على هذه الأجهزة من الطرازات السابقة.

6- آيفون 5s

بيع منه 164.5 مليون وحدة، حيث تم إصداره في سبتمبر 2013، وتم تشغيله بواسطة شريحة A7 من آبل، مما يجعله أول جوال ذكي في العالم يتميز بمعالج 64 بت. وقد سمح ذلك بأداء أسرع وعمر بطارية أفضل مقارنة بالطرازات السابقة.

7- نوكيا 3210

باعت نوكيا منه أكثر من 161 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم.

ويمكن القول إن نوكيا 3210 كان من بين أهم طرازات الشركة حتى الآن. وكان الجوال قطعة فنية عندما صدر في عام 1999. حيث كان يمثل قفزة تكنولوجية تجارية آنذاك.

كان 3210 أيضًا أول جوال محمول تم تصميمه خصيصًا للشباب، وجاء مع 3 ألعاب مثبتة مسبقًا، وأبرزها لعبة “Snake”، والتي في السنوات التي تلت ذلك ستصبح تقريبًا لعبة جوال محمول مميزة.

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8- آيفون 7 و7 بلس

تم بيع أكثر من 128 مليون جوال آيفون 7 و7 بلس في جميع أنحاء العالم بعد إطلاقها في عام 2016.

وتم ترقية الكاميرا ووحدة المعالجة المركزية بشكل كبير، وكان للجوال جسم مقاوم للماء، وبلغت عدد الوحدات المبيعة 159.2 مليون.

9- سلسلة آيفون 11

باع آيفون 11 أكثر من 159.2 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم خلال فترة حياته.

وتم إطلاقه في سبتمبر 2019، وأصبح أحد أنجح أجهزة أبل.

وساعد نجاح آيفون 11 في ترسيخ مكانة أبل كواحدة من الشركات الرائدة في تصنيع الجوالات الذكية في العالم وأظهر قدرة الشركة على إنشاء أجهزة مبتكرة وشعبية يتردد صداها لدى المستهلكين.

10- أبل آيفون XR

بيع أكثر من 75 مليون وحدة على مستوى العالم خلال أول عامين من إصداره.

طرحت أبل آيفون XRفي عام 2018، وحقق نجاحًا هائلًا للشركة.

كشفت شركة أبل بعد طول انتظار عن جوالاتها الجديدة هذا العام، مميزات جوال آيفون XR الذي يأتي بشكل ممتاز بالنوتش الشهير من شركة أبل مع تحسين المعالج والبطارية بشكل ملحوظ ومواصفات وإمكانيات جديدة وإعدادات كاميرا أكثر تطوراً بألوان نابضة بالحياة.

نمو سوق الهواتف الذكية

ومن المتوقع أن ينمو سوق الهواتف الذكية العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.80 % من 2022 إلى 2030، مدفوعًا بعوامل مثل الطلب المتزايد على اتصال الإنترنت عالي السرعة، وارتفاع الدخل المتاح، والنمو المتزايد لاتجاه أحضر جهازك الخاص في أماكن العمل.

وتشير التوقعات إلى زيادة الطلب على جوالات الجيل الخامس، مع توقع وصول شحنات الجوالات الذكية إلى 1.15 مليار وحدة في عام 2023، مقارنةً بـ 610 ملايين وحدة في عام 2021، وفقًا لأبحاث.