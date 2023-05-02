ميزة جديدة.. واتساب يتيح مشاركة الحالة على فيس بوك مباشرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب طرح تحديث جديد، من خلال الإصدار 2.23.9.22 على غوغل بلاي.

ويتضمن التحديث الجديد ميزة اختيارية تمنح المستخدمين القدرة على مشاركة تحديثات الحالة تلقائياً على قصص فيسبوك، وهي متاحة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية.

ميزة جديدة في واتساب

وستكون الميزة تلقائية عندما يتم تمكين الخيار يدوياً بواسطة المستخدم داخل إعدادات التطبيق.

وبعد تثبيت تحديث واتس آب بيتا لنظام أندرويد 2.23.9.22 المتاح على متجر غوغل بلاي، يمكن اكتشاف أن هذه الميزة متاحة الآن لبعض مختبري الإصدارات التجريبية فقط ولم يتم تعميمها بعد لجميع المستخدمين.

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وفي حالة، إذا رأيت خيار فبسبوك جديد مباشرةً ضمن إعدادات خصوصية الحالة، فهذا يعني أن الميزة ممكّنة لحسابك.

تحديث الحالة التلقائية

وعند تمكين هذه الميزة، سيتم نشر تحديثات الحالة تلقائياً على قصص فيسبوك، دون مغادرة واتس آب. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال بإمكانك التحكم في تحديثات الحالة التي تتم مشاركتها دائماً، ويمكنك إدارة من يمكنه رؤية تحديثات الحالة التي تمت مشاركتها على قصص فيسبوك من تطبيق فيسبوك.

ومن المنتظر أن تكون هذه الميزة مفيدة لأولئك المستخدمين الذين اعتادوا على نشر تحديثات الحالة على قصص فيسبوك.

ميزة اختيارية في واتساب

وفي الماضي، كانت هناك ميزة مماثلة بالفعل ولكن تمت مطالبة المستخدمين بمشاركة تحديثات الحالة في كل مرة.

ومن خلال استخدام هذه الميزة، تكون العملية تلقائية حتى يتمكن المستخدمون من توفير الوقت.

وفي نفس الوقت هذه الميزة اختيارية ويتم تعطيلها افتراضياً بحيث يظل المستخدمون يتحكمون في مشاركة تحديثات الحالة مع جمهورهم المفضل، بحسب موقع واتس آب بيتا إنفو.

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