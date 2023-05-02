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تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية.. ومخاوف من الأسعار
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تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية.. ومخاوف من الأسعار

تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية.. ومخاوف من الأسعار

تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية.. ومخاوف من الأسعار
٠٢:٥٥:٣٠ ص، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أفاد معهد البترول الأمريكي بتراجع مخزونات النفط، إلى نحو 3.939 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من شهر أبريل الماضي.

ارتفاع البنزين

وذكر المعهد الأمريكي، في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين ارتفعت 351 ألف برميل في الأسبوع الماضي، في حين انخفض مخزون المقطرات 975 ألف برميل، حسب “أرقام”.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام مليون برميل.

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ارتفاع أسعار النفط بسبب تراجع المخزونات

وكانت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، تراجعت مجددا، إذ سجل خام “برنت” 79 دولارا للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دون 76 دولارًا للبرميل بعد أن خسرت 1.5% في الجلسة السابقة.

وأول أمس كان سعر “برنت” عند 80 دولارا، وواصل المستثمرون الكفاح مع احتمالية زيادة أسعار الفائدة، وتنامي مخاوف الركود والشكوك المستمرة حول الطلب الصيني.

توقعات برفع أسعار الفائدة

ومن المتوقع أنَّ يرفع الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع، مما يغذي المخاوف من أن تشديد الأوضاع المالية قد يضعف النمو العالمي ويضر بالطلب على الطاقة.

وأظهرت البيانات الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، أنَّ نشاط التصنيع في الصين تقلص بشكل غير متوقع في أبريل، مما أثار مخاوف بشأن قوة التعافي الاقتصادي في البلاد،.

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