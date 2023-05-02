ما مصير استئناف إرسال العمالة المتخصصة من الفلبين إلى الكويت؟

تواصل – فريق التحرير:

توقع مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت أن تعاود الفلبين إرسال عمالتها إلى الكويت بداية يونيو المقبل بعد إتمام إجراءات الفلبين، وانتهاء زيارة الوفد المقررة إلى البلاد نهاية الشهر الجاري.

لقاء أصحاب العلاقة العمالية

ويجرى خلال الزيارة، الاطلاع على وضع عمالتهم، ولقاء أصحاب العلاقة العمالية، سواء من الجهات الحكومية أو أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية، حسب “القبس”.

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تحديث قائمة متطلبات استقدام العمالة الفلبينية

وفي المقابل، أعلنت السفارة الفلبينية في الكويت تحديث قائمة متطلبات استقدام عمالتها وفق المادة 18 “قطاع أهلي”، من خلال أصحاب العمل بشكل مباشر أو من خلال شركات، وذلك بناء على مذكرة إدارة التوظيف الفلبينية في الخارج.

وجاء ضمن المحتويات المحدثة، تحديد مدة العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل لمدة عامين، وعدم السماح بالتجديد التلقائي للعقد إلا بموافقة الجهات الفلبينية المختصة.

وتشمل العقود الجديدة تحديد ما إذا كانت الشركات توفر بدل طعام، أو إقامة، أو مواصلات، أو بدلات أخرى، إضافة إلى تذكرة طيران مجانية ذهاب وعودة، وتأشيرة دخول مؤمنة يتحمل تكلفتها صاحب الشركة.