للحد من المضاعفات.. 10 علامات للتعرف على التوحد مبكرًا لدى الطفل

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يوضح الأطباء، أن التوحد لدى الأطفال هو إعاقة في النمو تؤثر على كيفية تفاعل الطفل مع العالم، بما في ذلك التواصل الاجتماعي وأنماط السلوك المقيدة والمتكررة.

ومن العلامات الشائعة للتوحد لدى الأطفال وفقا لما نشره موقع ” healthshots” ما يلي:

العلامات الشائعة للتوحد

ويميل الأطفال المصابون بالتوحد إلى اللعب الفردي مع عدم المشاركة في اللعب الاجتماعي مع الآخرين، قد يستخدمون أشخاصًا آخرين فقط كأدوات أو مساعدة “ميكانيكية” ، مثل استخدام يد مقدم الرعاية للحصول على شيء يريدونه دون إجراء اتصال بالعين.

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وتعد الصورة النمطية أو السلوكيات المتكررة مثل رفرفة اليدين أو هز الجسم أو الدوران في دوائر من الخصائص النموذجية للطفل المصاب بالتوحد، يصر على نفس الروتين ويقاوم التغيير، عادة ما يتم ملاحظة اللعب غير النمطي أو المتكرر عند الأطفال المصابين بالتوحد ، مثل فتح وإغلاق الأبواب ، وإضاءة وإطفاء الأنوار مع الانتباه المفرط لأجزاء من الأشياء مثل عجلات سيارة لعبة.

ومن علامات التوحد التي يجب أن تعرفها لتجنب المضاعفات لدى الطفل ما يلي:

– ضعف الاستجابة للاتصال بالاسم عند بلوغه عام واحد

– عدم الإشارة إلى الأشياء ببلوغ 14 شهرًا

– عدم وجود لعب التظاهر ببلوغ 18 شهرًا

– لا توجد كلمة ذات معنى بعمر 18 شهرًا

– أنماط الأنشطة الثابتة

– قلة التفاعل مع الأصدقاء

– لديه أنماط حركية غريبة أو سلوكيات متكررة

– المشي على أصابع القدم

– تكرار الكلمات والعبارات

– الأطفال المصابون بالتوحد

استشارة الطبيب فورا

وفي حالة إذا كان الطفل مصاب بالتوحد أو تعتقد أنه قد تكون هناك مشكلة في الطريقة التي يلعب بها طفلك أو يتحدث أو يتعلم أو يتصرف ، فاتصل بطبيب الأطفال فورا، ويجب أن يكون هناك تقييم وفحص مناسب من قبل طبيب أطفال وإحالة إلى خبير نمو الأطفال إذا لزم الأمر.

كذلك توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، إجراء فحص خاص بالتوحد لجميع الأطفال في عمر 18 و 24 شهرًا لأن هذه أوقات حرجة بالنسبة التطور الاجتماعي واللغوي المبكر.

وينصح الأطباء في حالة إذا كان الطفل مصابًا بالتوحد ، بأهمية أن يتم تشخيصه في أسرع وقت ممكن، يمكن علاج معظم الأطفال المصابين بالتوحد الخفيف إلى المتوسط ​​بالتدخل فى الوقت المناسب.

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