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‎مجموعة مسلحة تقتحم ملحقية المملكة الثقافية في السودان وتخرب محتوياتها
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‎مجموعة مسلحة تقتحم ملحقية المملكة الثقافية في السودان وتخرب محتوياتها

‎مجموعة مسلحة تقتحم ملحقية المملكة الثقافية في السودان وتخرب محتوياتها

‎مجموعة مسلحة تقتحم ملحقية المملكة الثقافية في السودان وتخرب محتوياتها
٠١:٥٨:٤٧ ص، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان تعرض صباح أمس الثلاثاء إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية.

المملكة تستنكر بأشد العبارات

‌‎وإذ تعرب وزارة الخارجية عن استنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، لتدعو إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.

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دعوة لوقف التصعيد العسكري

‌‎وجددت الوزارة دعوة المملكة إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السودان الملحقية الثقافية السعودية المملكة

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