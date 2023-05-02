الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
للحد من المضاعفات.. 10 علامات للتعرف على التوحد مبكرًا لدى الطفل
جرائم خطيرة بسبب”الشبو”.. إدمان من الجرعة الأولى
بولندا تصدر بيانًا بشأن هوية صاروخ سقط على أراضيها
مجددا.. قوات الاحتلال تقصف قطاع غزة
مواقيت الصلاة ليوم 13 شوال.. 11 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والعصر بمكة
‎مجموعة مسلحة تقتحم ملحقية المملكة الثقافية في السودان وتخرب محتوياتها

الرئيسية

 /

فرص

 /

125 وظيفة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

125 وظيفة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

125 وظيفة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
٠١:٤٣:٥٩ ص، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

اقرأ أيضا:

وظائف لدى شركة التصنيع وخدمات الطاقة في عدة تخصصات

المسميات الوظيفية:

الوظيفة الإدارة/القسم الفرع صالح لغاية
محاسب الحسابات المدينة جدة 16/05/2023
محاسب إدارة الأصول الرياض 16/05/2023
عالم رئيسي مؤقت مركز الطب الجينومي الرياض 07/06/2023
رئيس طباخين مساعد خدمات الطعام لكبار الشخصيات الرياض 20/06/2023
اختصاصي سريري مساعد الأمراض النفسية الشؤون الطبية والسريرية المدينة المنورة 10/07/2023
استشاري مساعد التخدير التخدير العام الرياض 25/07/2023
استشاري مساعد التخدير التخدير العام الرياض 07/06/2023
استشاري مساعد باطنيه الطب الباطني المدينة المنورة 28/06/2023
استشاري مساعد ، طب الأجنة طب النساء والولادة المدينة المنورة 03/05/2023
استشاري مساعد ، طب الأجنة طب النساء والولادة المدينة المنورة 28/06/2023
استشاري مساعد، جراحة التجميل الجراحة التجميلية الرياض 20/06/2023
إستشاري مساعد جراحة العمود الفقري جراحة العمود الفقري الرياض 16/05/2023
استشاري مساعد, زراعه الرئه زراعة الرئة للكبار الرياض 17/07/2023
استشاري مساعد ,طب الطوارئ طب الطوارئ للبالغين المدينة المنورة 28/06/2023
مساعد رئيس تمريض (ج-4)وحدة قياس القلب والأوعية الدموية الرياض 10/05/2023
مساعد رئيس تمريض الرعاية الصحية المنزلية الرياض 10/05/2023
مساعد رئيس تمريض المناظير الرياض 14/05/2023
مساعد رئيس تمريض التوظيف والمحافظة على الممرضين الرياض 28/06/2023
مساعد رئيس تمريض (ب-1) طوارئ بالغين الرياض 05/06/2023
مسجل حالا ت أورام مساعد الشؤون الطبية والسريرية المدينة المنورة 10/07/2023
أستشاري مشارك الرعاية الصحية المنزلية الرعاية الصحية المنزلية الرياض 03/05/2023
استشاري مشارك , طب وجراحة العيون طب العيون الرياض 16/05/2023
عالم أبحاث مشارك علم التطور الجيني الرياض 10/05/2023
اخصائي تقنية قلب واوعيه دمويه تخطيط الصدى للبالغين الرياض 10/05/2023
كبير الطهاة خدمات الطعام لكبار الشخصيات الرياض 20/06/2023
مدرب سريري وحدة العناية المركزة لجراحة القلب للأطفال الرياض 14/05/2023
مدرب سريري (ج-4)وحدة قياس القلب والأوعية الدموية الرياض 03/07/2023
مدرب سريري جناح (و-1) الطب العام الرياض 03/07/2023
منسق أبحاث سريرية الأبحاث السريرية الرياض 16/05/2023
اختصاصي سريري علاج القولون والمستقيم الرياض 17/07/2023
اختصاصي سريري العيادات الخارجية الرياض 03/07/2023
اختصاصي سريري (ب2) الأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان وطب العيون الرياض 03/07/2023
مجهز اطعمة بارده الجناح الشرقي الرياض 22/05/2023
مجهز اطعمة بارده خدمات الطعام لكبار الشخصيات الرياض 14/05/2023
تقني علوم الحوسبة علم الجينوم الحسابي الرياض 14/05/2023
استشاري طب طوارىءالبالغين الرعاية الطارئة الرياض 27/05/2023
استشاري تخدير التخدير العام الرياض 14/06/2023
استشاري تطوير طب الأطفال إدارة مركز التوحد الرياض 16/05/2023
استشاري الرعايه الطبيه للتشريفات استشاريو الرعاية الطبية للتشريفات الرياض 20/06/2023
استشاري طب العائلة طب العائلة الرياض 10/07/2023
استشاري طب العائلة العيادات الشاملة الرياض 20/06/2023
استشاري طب العائلة العيادات الشاملة الرياض 29/05/2023
استشاري أمراض معدية الطب الباطني المدينة المنورة 28/06/2023
استشاري وحدة الممارسة المتكاملة للصرع وحدة الممارسة المتكاملة – الصرع الرياض 10/05/2023
استشاري عناية مركزة الرعاية الحرجة المدينة المنورة 11/05/2023
استشاري عناية مركزة العناية الحرجة للقلب الرياض 09/07/2023
استشاري عناية مركزة استشاريو طب الرعاية الحرجة الرياض 08/05/2023
استشاري باطنية الطب الباطني المدينة المنورة 28/06/2023
استشاري طب الأجنة طب الأم والجنين المدينة المنورة 28/06/2023
استشاري أورام طب الأورام المدينة المنورة 28/06/2023
استشاري نساء وولادة طب النساء والولادة المدينة المنورة 28/06/2023
استشاري جراحة الفم والوجه والفكين جراحة الفم والوجه والفكين الرياض 14/05/2023
استشاري طب تأهيل, جراحة العظام والمفاصل قسم العظام للبالغين الرياض 31/05/2023
طباخ أول خدمات الطعام لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد الرياض 20/06/2023
عامل حمية إدارة خدمات الطعام لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال الرياض 16/05/2023
مدير الاداره العامه للجودة إدارة الجودة-الرياض الرياض 16/05/2023
معاون بيئي إدارة النفايات الرياض 14/06/2023
مساعد خدمات الطعام خدمات الطعام للمرضى الرياض 17/07/2023
مساعد خدمات الطعام الجناح الشرقي الرياض 17/07/2023
مساعد خدمات الطعام خدمات الطعام للمرضى الرياض 08/07/2023
مساعد خدمات الطعام خدمات الطعام لكبار الشخصيات الرياض 08/07/2023
مساعد خدمات الطعام خدمات الطعام لكبار الشخصيات الرياض 20/06/2023
مساعد خدمات الطعام خدمات الطعام لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد الرياض 20/06/2023
مساعد خدمات الطعام إدارة خدمات الطعام الرياض 15/05/2023
مستشار وراثي الاستشارات الجينية الرياض 07/06/2023
رئيس تمريض (ب2) الأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان وطب العيون الرياض 29/07/2023
رئيس تمريض عيادة العقم والإخصاب الرياض 10/05/2023
رئيس تمريض جناح ما بعد الولادة (أ-1) الرياض 03/07/2023
رئيس تمريض ديلزة الدم الرياض 07/06/2023
رئيس تمريض وحدة امراض الدم (الدور 15( الرياض 03/06/2023
رئيس تمريض مختبر قسطرة القلب الباضعة الرياض 31/05/2023
سكرتير ثاني طب الأطفال المدينة المنورة 16/05/2023
عامل نظافة عمال النظافة الرياض 20/06/2023
عامل نظافة المخازن والمستودعات الرياض 29/05/2023
عامل نظافة عمال النظافة الرياض 22/05/2023
عامل نظافة عمال النظافة الرياض 20/05/2023
عامل نظافة عمال النظافة الرياض 17/05/2023
فني ريّ الري الرياض 16/05/2023
فني مختبر جمع العينات الرياض 14/05/2023
فني مختبر جمع العينات الرياض 10/05/2023
مساعد مغسلة المغسلة الرياض 12/06/2023
مساعد مغسلة المغسلة الرياض 22/05/2023
مساعد صيانة ورشة البناء والسجاد الرياض 08/07/2023
مساعد صيانة الأراضي الزراعية الرياض 14/05/2023
مدير، مركز القيادة مركز قيادة السعة المدينة المنورة 10/05/2023
مدير تشغيل المغسلة تشغيل المغسلة جدة 11/05/2023
مدير تخطيط الإمدادات إدارة سلسلة الإمداد والتموين – المدينة المدينة المنورة 16/05/2023
مسؤول توظيف التمريض التوظيف والمحافظة على الممرضين الرياض 03/07/2023
أخصائي تروية قلبية خدمات التروية القلبية الرياض 03/07/2023
صيدلاني ثاني صيدلية المرضى المنومين – مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد الرياض 16/05/2023
زميل دراسات عليا إدارة الإحصاءات الحيوية والوبائيات والحوسبة العلمية الرياض 31/05/2023
عالم أبحاث رئيسي قسم علم أحياء الخلايا الرياض 08/05/2023
منسق الجودةالنوعية/الاشعة إدارة الأشعه الرياض 14/05/2023
فني أبحاث العلاج الخلوي والبيولوجيا المناعية الرياض 16/05/2023
فني العلاج التنفسي الرعاية التنفسية العامة الرياض 17/06/2023
عالم أبحاث الأبحاث والابتكار لزراعة الأعضاء الرياض 20/06/2023
كبير الخبازين إنتاج خدمات الطعام الرياض 14/05/2023
كبير الخبازين خدمات الطعام لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد الرياض 14/05/2023
كبير استشاريين ابيضاض الدم والأورام الليمفاوية الرياض 11/06/2023
كبير السكرتاريين قسم الطوارئ الرياض 16/05/2023
اختصاصي أول، أجهزة التقويم والأطراف الصناعيةة قسم خدمات تقويم العظام/ الأطراف الاصطناعية الرياض 27/05/2023
كبير علماء الابحاث قسم الطب المقارن الرياض 07/05/2023
كبير مشرفين الأمن المناوبين قوى الحراسات جدة 14/05/2023
كبيرأخصائيي تصويرالاشعةالصوتية خدمات الأشعة الصوتية الرياض 16/05/2023
طبيب متخصص قسم العظام للأطفال الرياض 16/05/2023
طبيب متخصص المسالك البولية المدينة المنورة 05/07/2023
ممرض أول التوظيف والمحافظة على الممرضين الرياض 25/07/2023
ممرض أول التوظيف والمحافظة على الممرضين الرياض 12/07/2023
ممرض أول التوظيف والمحافظة على الممرضين الرياض 13/05/2023
مشرف المشاريع الصحية الإلكترونية مركز تدفق وسعة المرضى المدينة المنورة 10/05/2023
منجد ثاني الأعمال المدنية لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال الرياض 07/05/2023
منسق سريري للرعاية الصحية الافتراضية مركز تدفق وسعة المرضى المدينة المنورة 10/05/2023

 طريقة التقديم:

أوضحت المستشفى أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

الكلمات الدلالية:
فرص مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
عدد كبير من الوظائف في «التدريب التقني».. الشروط ورابط التقديم

عدد كبير من الوظائف في «التدريب التقني».. الشروط ورابط التقديم

٠١:٥٩ م، الأحد، ١٩ مايو ٢٠١٩
التصنيع الوطنية تعلن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

التصنيع الوطنية تعلن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

٠١:٣٥ ص، السبت، ٠٤ أغسطس ٢٠١٨
وظائف شاغرة بالحرس الوطني

وظائف شاغرة بالحرس الوطني

٠٩:٣٠ ص، الأحد، ١٩ فبراير ٢٠١٢
«الدفاع» تعلن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد.. إليك رابط التقديم

«الدفاع» تعلن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد.. إليك رابط التقديم

٠٤:١٢ م، الأحد، ٢٦ مايو ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *