125 وظيفة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
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المسميات الوظيفية:
|الوظيفة
|الإدارة/القسم
|الفرع
|صالح لغاية
|محاسب
|الحسابات المدينة
|جدة
|16/05/2023
|محاسب
|إدارة الأصول
|الرياض
|16/05/2023
|عالم رئيسي مؤقت
|مركز الطب الجينومي
|الرياض
|07/06/2023
|رئيس طباخين مساعد
|خدمات الطعام لكبار الشخصيات
|الرياض
|20/06/2023
|اختصاصي سريري مساعد الأمراض النفسية
|الشؤون الطبية والسريرية
|المدينة المنورة
|10/07/2023
|استشاري مساعد التخدير
|التخدير العام
|الرياض
|25/07/2023
|استشاري مساعد التخدير
|التخدير العام
|الرياض
|07/06/2023
|استشاري مساعد باطنيه
|الطب الباطني
|المدينة المنورة
|28/06/2023
|استشاري مساعد ، طب الأجنة
|طب النساء والولادة
|المدينة المنورة
|03/05/2023
|استشاري مساعد ، طب الأجنة
|طب النساء والولادة
|المدينة المنورة
|28/06/2023
|استشاري مساعد، جراحة التجميل
|الجراحة التجميلية
|الرياض
|20/06/2023
|إستشاري مساعد جراحة العمود الفقري
|جراحة العمود الفقري
|الرياض
|16/05/2023
|استشاري مساعد, زراعه الرئه
|زراعة الرئة للكبار
|الرياض
|17/07/2023
|استشاري مساعد ,طب الطوارئ
|طب الطوارئ للبالغين
|المدينة المنورة
|28/06/2023
|مساعد رئيس تمريض
|(ج-4)وحدة قياس القلب والأوعية الدموية
|الرياض
|10/05/2023
|مساعد رئيس تمريض
|الرعاية الصحية المنزلية
|الرياض
|10/05/2023
|مساعد رئيس تمريض
|المناظير
|الرياض
|14/05/2023
|مساعد رئيس تمريض
|التوظيف والمحافظة على الممرضين
|الرياض
|28/06/2023
|مساعد رئيس تمريض
|(ب-1) طوارئ بالغين
|الرياض
|05/06/2023
|مسجل حالا ت أورام مساعد
|الشؤون الطبية والسريرية
|المدينة المنورة
|10/07/2023
|أستشاري مشارك الرعاية الصحية المنزلية
|الرعاية الصحية المنزلية
|الرياض
|03/05/2023
|استشاري مشارك , طب وجراحة العيون
|طب العيون
|الرياض
|16/05/2023
|عالم أبحاث مشارك
|علم التطور الجيني
|الرياض
|10/05/2023
|اخصائي تقنية قلب واوعيه دمويه
|تخطيط الصدى للبالغين
|الرياض
|10/05/2023
|كبير الطهاة
|خدمات الطعام لكبار الشخصيات
|الرياض
|20/06/2023
|مدرب سريري
|وحدة العناية المركزة لجراحة القلب للأطفال
|الرياض
|14/05/2023
|مدرب سريري
|(ج-4)وحدة قياس القلب والأوعية الدموية
|الرياض
|03/07/2023
|مدرب سريري
|جناح (و-1) الطب العام
|الرياض
|03/07/2023
|منسق أبحاث سريرية
|الأبحاث السريرية
|الرياض
|16/05/2023
|اختصاصي سريري
|علاج القولون والمستقيم
|الرياض
|17/07/2023
|اختصاصي سريري
|العيادات الخارجية
|الرياض
|03/07/2023
|اختصاصي سريري
|(ب2) الأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان وطب العيون
|الرياض
|03/07/2023
|مجهز اطعمة بارده
|الجناح الشرقي
|الرياض
|22/05/2023
|مجهز اطعمة بارده
|خدمات الطعام لكبار الشخصيات
|الرياض
|14/05/2023
|تقني علوم الحوسبة
|علم الجينوم الحسابي
|الرياض
|14/05/2023
|استشاري طب طوارىءالبالغين
|الرعاية الطارئة
|الرياض
|27/05/2023
|استشاري تخدير
|التخدير العام
|الرياض
|14/06/2023
|استشاري تطوير طب الأطفال
|إدارة مركز التوحد
|الرياض
|16/05/2023
|استشاري الرعايه الطبيه للتشريفات
|استشاريو الرعاية الطبية للتشريفات
|الرياض
|20/06/2023
|استشاري طب العائلة
|طب العائلة
|الرياض
|10/07/2023
|استشاري طب العائلة
|العيادات الشاملة
|الرياض
|20/06/2023
|استشاري طب العائلة
|العيادات الشاملة
|الرياض
|29/05/2023
|استشاري أمراض معدية
|الطب الباطني
|المدينة المنورة
|28/06/2023
|استشاري وحدة الممارسة المتكاملة للصرع
|وحدة الممارسة المتكاملة – الصرع
|الرياض
|10/05/2023
|استشاري عناية مركزة
|الرعاية الحرجة
|المدينة المنورة
|11/05/2023
|استشاري عناية مركزة
|العناية الحرجة للقلب
|الرياض
|09/07/2023
|استشاري عناية مركزة
|استشاريو طب الرعاية الحرجة
|الرياض
|08/05/2023
|استشاري باطنية
|الطب الباطني
|المدينة المنورة
|28/06/2023
|استشاري طب الأجنة
|طب الأم والجنين
|المدينة المنورة
|28/06/2023
|استشاري أورام
|طب الأورام
|المدينة المنورة
|28/06/2023
|استشاري نساء وولادة
|طب النساء والولادة
|المدينة المنورة
|28/06/2023
|استشاري جراحة الفم والوجه والفكين
|جراحة الفم والوجه والفكين
|الرياض
|14/05/2023
|استشاري طب تأهيل, جراحة العظام والمفاصل
|قسم العظام للبالغين
|الرياض
|31/05/2023
|طباخ أول
|خدمات الطعام لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد
|الرياض
|20/06/2023
|عامل حمية
|إدارة خدمات الطعام لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال
|الرياض
|16/05/2023
|مدير الاداره العامه للجودة
|إدارة الجودة-الرياض
|الرياض
|16/05/2023
|معاون بيئي
|إدارة النفايات
|الرياض
|14/06/2023
|مساعد خدمات الطعام
|خدمات الطعام للمرضى
|الرياض
|17/07/2023
|مساعد خدمات الطعام
|الجناح الشرقي
|الرياض
|17/07/2023
|مساعد خدمات الطعام
|خدمات الطعام للمرضى
|الرياض
|08/07/2023
|مساعد خدمات الطعام
|خدمات الطعام لكبار الشخصيات
|الرياض
|08/07/2023
|مساعد خدمات الطعام
|خدمات الطعام لكبار الشخصيات
|الرياض
|20/06/2023
|مساعد خدمات الطعام
|خدمات الطعام لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد
|الرياض
|20/06/2023
|مساعد خدمات الطعام
|إدارة خدمات الطعام
|الرياض
|15/05/2023
|مستشار وراثي
|الاستشارات الجينية
|الرياض
|07/06/2023
|رئيس تمريض
|(ب2) الأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان وطب العيون
|الرياض
|29/07/2023
|رئيس تمريض
|عيادة العقم والإخصاب
|الرياض
|10/05/2023
|رئيس تمريض
|جناح ما بعد الولادة (أ-1)
|الرياض
|03/07/2023
|رئيس تمريض
|ديلزة الدم
|الرياض
|07/06/2023
|رئيس تمريض
|وحدة امراض الدم (الدور 15(
|الرياض
|03/06/2023
|رئيس تمريض
|مختبر قسطرة القلب الباضعة
|الرياض
|31/05/2023
|سكرتير ثاني
|طب الأطفال
|المدينة المنورة
|16/05/2023
|عامل نظافة
|عمال النظافة
|الرياض
|20/06/2023
|عامل نظافة
|المخازن والمستودعات
|الرياض
|29/05/2023
|عامل نظافة
|عمال النظافة
|الرياض
|22/05/2023
|عامل نظافة
|عمال النظافة
|الرياض
|20/05/2023
|عامل نظافة
|عمال النظافة
|الرياض
|17/05/2023
|فني ريّ
|الري
|الرياض
|16/05/2023
|فني مختبر
|جمع العينات
|الرياض
|14/05/2023
|فني مختبر
|جمع العينات
|الرياض
|10/05/2023
|مساعد مغسلة
|المغسلة
|الرياض
|12/06/2023
|مساعد مغسلة
|المغسلة
|الرياض
|22/05/2023
|مساعد صيانة
|ورشة البناء والسجاد
|الرياض
|08/07/2023
|مساعد صيانة
|الأراضي الزراعية
|الرياض
|14/05/2023
|مدير، مركز القيادة
|مركز قيادة السعة
|المدينة المنورة
|10/05/2023
|مدير تشغيل المغسلة
|تشغيل المغسلة
|جدة
|11/05/2023
|مدير تخطيط الإمدادات
|إدارة سلسلة الإمداد والتموين – المدينة
|المدينة المنورة
|16/05/2023
|مسؤول توظيف التمريض
|التوظيف والمحافظة على الممرضين
|الرياض
|03/07/2023
|أخصائي تروية قلبية
|خدمات التروية القلبية
|الرياض
|03/07/2023
|صيدلاني ثاني
|صيدلية المرضى المنومين – مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد
|الرياض
|16/05/2023
|زميل دراسات عليا
|إدارة الإحصاءات الحيوية والوبائيات والحوسبة العلمية
|الرياض
|31/05/2023
|عالم أبحاث رئيسي
|قسم علم أحياء الخلايا
|الرياض
|08/05/2023
|منسق الجودةالنوعية/الاشعة
|إدارة الأشعه
|الرياض
|14/05/2023
|فني أبحاث
|العلاج الخلوي والبيولوجيا المناعية
|الرياض
|16/05/2023
|فني العلاج التنفسي
|الرعاية التنفسية العامة
|الرياض
|17/06/2023
|عالم أبحاث
|الأبحاث والابتكار لزراعة الأعضاء
|الرياض
|20/06/2023
|كبير الخبازين
|إنتاج خدمات الطعام
|الرياض
|14/05/2023
|كبير الخبازين
|خدمات الطعام لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد
|الرياض
|14/05/2023
|كبير استشاريين
|ابيضاض الدم والأورام الليمفاوية
|الرياض
|11/06/2023
|كبير السكرتاريين
|قسم الطوارئ
|الرياض
|16/05/2023
|اختصاصي أول، أجهزة التقويم والأطراف الصناعيةة
|قسم خدمات تقويم العظام/ الأطراف الاصطناعية
|الرياض
|27/05/2023
|كبير علماء الابحاث
|قسم الطب المقارن
|الرياض
|07/05/2023
|كبير مشرفين الأمن المناوبين
|قوى الحراسات
|جدة
|14/05/2023
|كبيرأخصائيي تصويرالاشعةالصوتية
|خدمات الأشعة الصوتية
|الرياض
|16/05/2023
|طبيب متخصص
|قسم العظام للأطفال
|الرياض
|16/05/2023
|طبيب متخصص
|المسالك البولية
|المدينة المنورة
|05/07/2023
|ممرض أول
|التوظيف والمحافظة على الممرضين
|الرياض
|25/07/2023
|ممرض أول
|التوظيف والمحافظة على الممرضين
|الرياض
|12/07/2023
|ممرض أول
|التوظيف والمحافظة على الممرضين
|الرياض
|13/05/2023
|مشرف المشاريع الصحية الإلكترونية
|مركز تدفق وسعة المرضى
|المدينة المنورة
|10/05/2023
|منجد ثاني
|الأعمال المدنية لمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال
|الرياض
|07/05/2023
|منسق سريري للرعاية الصحية الافتراضية
|مركز تدفق وسعة المرضى
|المدينة المنورة
|10/05/2023
طريقة التقديم:
أوضحت المستشفى أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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