مجددا.. قوات الاحتلال تقصف قطاع غزة

تواصل – فريق التحرير:

جددت طائرات الاحتلال الليلة، قصفها على قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات جوية مستهدفة عدة مواقع فلسطينية.

صواريخ تجاه غزة

وأفادت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت عدة صواريخ على أهداف غرب مدينة غزة، كما طال القصف الجوي شمال ووسط وجنوب القطاع، محدثاً دوي انفجارات وأضرارا في ممتلكات الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

تعزيزات عسكرية

وترافق مع عمليات القصف تعزيزات عسكرية دفعت بها قوات الاحتلال شرق قطاع غزة، وتحليق مكثف لطائرات الاحتلال، وتهديدات من الاحتلال بتوسيع دائرة العدوان على قطاع غزة، حسب “واس”.

اقرأ أيضا:

في شهر.. قوات الاحتلال تعتقل 766 فلسطينيًا داخل مدينة القدس

استشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان

وفي وقت سابق، حمّلت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان نتيجة سياسة إهمال طبي.

وأدانت جميع الإجراءات الإسرائيلية التعسفية والمعاملة غير الإنسانية ضد الأسرى الفلسطينيين، وحرمانهم من الحقوق الأساسية التي كفلتها لهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.