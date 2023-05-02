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بولندا تصدر بيانًا بشأن هوية صاروخ سقط على أراضيها
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بولندا تصدر بيانًا بشأن هوية صاروخ سقط على أراضيها

بولندا تصدر بيانًا بشأن هوية صاروخ سقط على أراضيها

بولندا تصدر بيانًا بشأن هوية صاروخ سقط على أراضيها
٠٢:٢٠:١٨ ص، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت رئاسة وزراء بولندا، أمس الثلاثاء، بيانا، أوضحت خلاله أن السلطات البولندية لم تكمل بعد تحديد هوية الصاروخ الذي تم العثور عليه الأسبوع الماضي.

في انتظار النتائج

من جانبه، قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيكي: أصدرت تعليمات بالإجراءات ذات الصلة إلى الدوائر، ومكتب المدعي العام من خلال الوزراء المعنيين، ونحن في انتظار النتائج النهائية للتحقيق”، وتابع أن السلطات ستعلن النتائج النهائية لعمل المتخصصين.

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جسم عسكري

وكانت السلطات البولندية عثرت على بقايا جسم عسكري جوي، في شمال بولندا، فيما قام محققون من الشرطة والجيش بتفحّصه، حسب ما أعلنه وزير العدل البولندي زبيجنيو زيوبرو، الخميس الماضي.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الجسم الذي تم اكتشافه في غابة على بعد حوالي 10 كيلومترات من مدينة بيدجوشتش، هو صاروخ جو-أرض،

وقال وزير العدل عبر تويتر، إن السلطات “أرسلت محققين من النيابة والشرطة والدرك، فضلا عن خبراء عسكريين وممثلين عن جهاز مكافحة التجسس“.

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منظومة صواريخ

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع البولندية، عن نيتها شراء صواريخ أرض- جو بريطانية، حين صرحت وزارة الدفاع البولندية  أنها وقعت صفقة لشراء صواريخ مضادة للطائرات (CAMM) وقاذفات للجيش البولندي مع شركة بريطانية. 

وينص العقد على تسليم (44 iLaunchers) وعدة مئات من صواريخ (CAMM) لبرنامج ترقية الدفاع الجوي البولندي في السنوات 2025-2029 في صفقة تبلغ قيمتها 1.9 مليار جنيه إسترليني (2.16 مليار يورو)، حسب وسائل إعلام.

وغرد ماريوس بلاشتشاك، وزير الدفاع البولندى، عبر تويتر، قائلا: “خطوة أخرى لتعزيز قدرات الدفاع الجوي وزيادة في القدرة على ضرب الأهداف الجوية”.

الكلمات الدلالية:
بولندا رئيس وزراء بولندا روسيا سقوط صاروخ

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