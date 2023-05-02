جرائم خطيرة بسبب”الشبو”.. إدمان من الجرعة الأولى

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في عام 1971، أدرجت الأمم المتحدة، مادة الميثافيتامين “الشبو”، ضمن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وهي المادة نفسها التي تحمل أسماء “الآيس – الكريستال ميث – الثلج”.

أوصاف الشبو

ومادة الشبو هي عبارة عن بلورات تشبه الثلج، مصنعة من مواد كيميائية، ومن خصائصه أن له رائحة قوية نفاذة، وطعم مرّ، ويتعاطاه المدمنون بطرق مختلفة منها الحقن والاستنشاق والتدخين.

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الجرعة الأولى

وتعد الجرعة الأولى من الشبو شديدة المفعول، وتؤدي مباشرة إلى الإدمان، لأنه يعطي تأثيرا قويا لمدة صغيرة جدا، ثم يختفي، فيبحث المدمن عن جرعة ثانية لتعطيه التأثير نفسه.

أعراض تعاطي الشبو

ويتسبب تعاطي الشبو في ظهور عدة أعراض هي:

– هلاوس سمعبة وبصرية

– فقدان القدرة العقلية

– عدم التحكم في أعضاء الجسم

– قد يؤدي إلى الجنون

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جرائم تسبب فيها الشبو

وأعلى معدلات تعاطي الشبو بين الذكور هي من 18 إلى 25 عاما، فيما سجلت العديد من الجرائم التي ارتكبها أشخاص وهم تحت تأثير المخدر القاتل ومنها:

– شاب يقتل جدته خنقا ويضعها داخل “فريزر”، في رابغ، ويفر هاربا بجريمته، حسب “الإخبارية”

– شاب يقتل أباه وأمه وأخته وأخاه حرقا بالقطيف

فيما قال مختصون إن سهولة التصنيع وقلة التكلفة هي أبرز أسباب انتشار الشبو.