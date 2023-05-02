شرب المزيد من الماء يقيك من مرض قاتل

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مع التقدم في العمر، يصبح الدم أكثر كثافة، وهذه الحالة تشكل خطرا على القلب، إذ يزداد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية أضعافاً، وقد تبدأ عملية تجلط الدم.

شرب المزيد من الماء

وفي هذه الحالة، كما أوضح فاليري سيميونوف، الاختصاصي في أمراض الدم، ينصح بشرب المزيد من الماء، والتخلي عن الملح لخفض كثافة الدم، حسب “روسيا اليوم”.

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مشكلات الدم

ويمكن اكتشاف حقيقة وجود مشكلات الدم ليس فقط أثناء فحص الدم في المختبر، فهناك أعراض تشير إلى وجود مشكلة بدون أي تشخيص، منها على سبيل المثال، الصداع المتكرر، والدوخة المنتظمة، قد تدل على زيادة كثافة الدم.

ويعد التخلي عن الملح، وتقليل الكميات المتناولة، وكذلك شرب المزيد من الماء يوميا، مع ممارسة الرياضة باعتدال، من مسببات تقليل كثافة الدم، والوقاية من التجلط.

لكن ينصح في الوقت نفسه، بعدم ممارسة الرياضات العنيفة، أو التي تسبب الإجهاد الشديد، لما له من تأثير سلبي على الصحة العامة، ولا سيما مع تقدم السن.