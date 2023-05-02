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مهلة 3 أيام.. تحذير من الأمن العام لهؤلاء
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مهلة 3 أيام.. تحذير من الأمن العام لهؤلاء

مهلة 3 أيام.. تحذير من الأمن العام لهؤلاء

مهلة 3 أيام.. تحذير من الأمن العام لهؤلاء
٠١:٠٧:١٠ ص، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نوه الحساب الرسمي للأمن العام عبر موقع “تويتر” إلى اقتراب نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية.

3 أيام

ودعا الأمن العام إلى المبادرة بترخص السلاح قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية دون المساءلة، والتي تنتهي في 1444/10/16هـ، إذ يتبقى 3 أيام فقط على انتهاء المهلة.

التعامل مع المخالفين

وبعد ذلك سيتم التعامل مع المخالفين وفقا لما ينص عليه القانون والذي يفرض عقوبتين أحدهما مادية والأخرى حبس لا يزيد عن 18 شهرا.

خطوات الحجز

في وقت سابق، كشف “الأمن العام” عن خطوات حجز موعد، لترخيص سلاح من خلال منصة أبشر.

وأوضح عبر “إنفوجرافيك” نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هذه الخطوات تبدأ بالدخول إلى أبشر أفراد، ثم مواعيد، ثم الأسلحة والمتفجرات، ثم الانتقال لخدمة المواعيد، وحجز موعد جديد، ثم اختيار الخدمة والمنطقة، والفرع، وتحديد الموعد، وأخيرًا تأكيد حجز الموعد.

العقوبة

كما كشفت النيابة العامة – في وقت سابق – عقوبة حيازة السلاح الناري الفردي أو الذخيرة دون ترخيص؛ وذلك وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر.

وقالت النيابة عبر حسابها في «تويتر»: «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهرًا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبتت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص».

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأمن العام السعودية اليوم ترخيص الأسلحة والذخيرة

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