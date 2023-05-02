لقطات لجريان السيول العارمة شرق الحرجة بمنطقة عسير

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول شرق مدينة الحرجة بمنطقة عسير بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

سيول شرق الحرجة

ووثق المقطع جريان السيول في الحرجة، بعد الحالة المطرية خلال الساعات الماضية، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول في مدينة طريب شرق أبها بمنطقة عسير، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

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فين حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة نجران.