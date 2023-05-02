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انفجار صاروخ لـ”سبيس إكس” يحرك دعاوى قضائية في أمريكا
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انفجار صاروخ لـ”سبيس إكس” يحرك دعاوى قضائية في أمريكا

انفجار صاروخ لـ”سبيس إكس” يحرك دعاوى قضائية في أمريكا

انفجار صاروخ لـ”سبيس إكس” يحرك دعاوى قضائية في أمريكا
١٢:٤٥:١٩ ص، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في 20 من أبريل الماضي، أطلقت شركة سبيس أكس، المملوكة للملياردير إيلون ماسك الصاروخ الأكبر في العالم “ستارشيب” لأول مرة، لكنه واجه مشكلات أرغمت الشركة على تفعيل أمر التدمير الذاتي.

انفجر بعد 4 دقائق

وأدى ذلك إلى انفجار “ستارشيب” فوق البحر، بعد حوالي 4 دقائق من بدء الرحلة.

كما دمرت منصة الإطلاق نفسها جزئيا بسبب قوة المحركات، مما أدى إلى تطاير كميات كبيرة من الحطام وقطع الخرسانة، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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تدمير التنوع البيئي

ورفعت منظمات، من بينها مركز التنوع البيولوجي والهيئة الأمريكية لحفظ الطيور، دعوى قضائية، في محكمة اتحادية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

من جانبه، أصدر مركز التنوع البيولوجي، بيانا، أوضح أن: “منصة الإطلاق تقع قرب موائل للأنواع المحمية والطيور المهاجرة، مثل سلحفاة كيمب أو طيور الزقزاق”، مشيرا إلى أن الاختبار “نشر جزئيات دقيقة في المناطق المحيطة”.

وأشارت المنظمة أيضا إلى الضوضاء والتلوث الضوئي المرتبط بالمحطة الفضائية، فضلا عن اندلاع حرائق بسبب هذه العملية.

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