مواقيت الصلاة ليوم 13 شوال.. 11 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والعصر بمكة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 13 شوال 1444 هجرية، الموافق 3 مايو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:35 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:43، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:24 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:40 مساءً بمشيئة الرحمن.

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وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 13 شوال 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:27

المدينة – 4:21

الرياض – 3:53

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:18

المدينة – 12:19

الرياض – 11:51

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:39

المدينة – 3:46

الرياض – 3:18

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:47

المدينة – 6:52

الرياض – 6:24

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:17

المدينة – 8:22

الرياض – 7:54

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