الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
مواقيت الصلاة ليوم 13 شوال.. 11 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والعصر بمكة
‎مجموعة مسلحة تقتحم ملحقية المملكة الثقافية في السودان وتخرب محتوياتها
125 وظيفة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
وحش كان في انتظاره.. ماذا حدث لمدير مدرسة عند اقترابة من حاوية قمامة بأمريكا
شرب المزيد من الماء يقيك من مرض قاتل
مهلة 3 أيام.. تحذير من الأمن العام لهؤلاء

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مواقيت الصلاة ليوم 13 شوال.. 11 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والعصر بمكة

مواقيت الصلاة ليوم 13 شوال.. 11 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والعصر بمكة

مواقيت الصلاة ليوم 13 شوال.. 11 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والعصر بمكة
٠١:٥٩:٠٦ ص، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 13 شوال 1444 هجرية، الموافق 3 مايو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:35 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:43، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:24 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:40 مساءً بمشيئة الرحمن.

اقرأ أيضاً:

“الخثلان” يكشف طاعة هي أعظم درجة من الصلاة والصيام والصدقة

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 13 شوال 1444هـ كالتالي:

اقرأ أيضاً:

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:27

المدينة – 4:21

الرياض – 3:53

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:18

المدينة – 12:19

الرياض – 11:51

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:39

المدينة – 3:46

الرياض – 3:18

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:47

المدينة – 6:52

الرياض – 6:24

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:17

المدينة – 8:22

الرياض – 7:54

اقرأ أيضاً:

هل الأفضل في يوم الجمعة الصلاة على النبي ﷺ أم الذكر؟ “الخثلان” يُجيب

الكلمات الدلالية:
الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

مواد ذات صلة

المزيد
فعاليات دعوية بكورنيش الدمام.. ومناصحات تُنهي مخالفات نسائية (صور)

فعاليات دعوية بكورنيش الدمام.. ومناصحات تُنهي مخالفات نسائية (صور)

١١:١٧ م، الخميس، ٣١ يوليو ٢٠١٤
«الغذاء والدواء» تُلزم مصانع المياه المعبأة بوسائل نقل مغطاة من جميع الجوانب

«الغذاء والدواء» تُلزم مصانع المياه المعبأة بوسائل نقل مغطاة من جميع الجوانب

٠٢:١١ م، الأحد، ١٥ نوفمبر ٢٠١٥
نائب خادم الحرمين: حادث عسير كشف مدى استخفاف المجرمين بحرمات بيوت الله

نائب خادم الحرمين: حادث عسير كشف مدى استخفاف المجرمين بحرمات بيوت الله

٠٧:٤٧ م، الأثنين، ١٠ أغسطس ٢٠١٥
محكمة مكة تبلغ متهمي «رافعة الحرم» بتجاوز الدفوع الشكلية

محكمة مكة تبلغ متهمي «رافعة الحرم» بتجاوز الدفوع الشكلية

٠٤:٥٠ م، الثلاثاء، ١٣ يونيو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *