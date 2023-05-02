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“رحمة وإنسانية”.. هكذا تعامل رجال الأمن مع مريض ضمن عملية الإجلاء إلى جدة
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“رحمة وإنسانية”.. هكذا تعامل رجال الأمن مع مريض ضمن عملية الإجلاء إلى جدة

“رحمة وإنسانية”.. هكذا تعامل رجال الأمن مع مريض ضمن عملية الإجلاء إلى جدة

“رحمة وإنسانية”.. هكذا تعامل رجال الأمن مع مريض ضمن عملية الإجلاء إلى جدة
١٢:٤٢:٤٨ ص، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رصدت الكاميرات، مشهدا إنسانيا، لتعامل قوات الأمن مع أحد الرعايا ضمن عملية الإجلاء من السودان إلى جدة، ويحتاج إلى رعاية طبية.

نقل بسيارة إسعاف

ووثق تقرير مصور بثته قناة “الإخبارية”، عملية نقل الشخص المريض، من السفينة التي رست بقاعدة الملك فيصل البحرية، إلى سيارة إسعاف تابعة لمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة،

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ومن ناحية أخرى، تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها في إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان.

وأوضحت أن استقبال القادمين وعمليات الإجلاء مستمر عبر المنافذ البحرية والجوية المخصصة لاستقبالهم في محافظة جدة.

غرفة عمليات لدراسة ومعالجة أوضاع رعايا الدول

وأضافت أن ذلك يأتي ضمن خطة إدارة الأزمة التي أعدتها الجوازات لمثل هذه الأوضاع ونفذتها بإنشاء غرفة عمليات لدراسة ومعالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

وأكدت أنه التنسيق جاري ومستمر مع ممثليات بلدان القاديمن، ودعم منصاتها بقوة الإسناد البشري والتقني لتسريع إنهاء إجراءات دخولهم خلال عمليات الإجلاء.

منصات لخدمة كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة

وبينت أنه تم تخصيص منصات لخدمة كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة والأطفال، امتداداً للخدمات الإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان.

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