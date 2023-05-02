سفير خادم الحرمين لدى اليمن يلتقي بالمبعوث الأمريكي

تواصل – فريق التحرير:

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر – اليوم – في الرياض، بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ.

مستجدات الأزمة اليمنية

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأزمة اليمنية وبحث سبل التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

كما استعرضت جهود المملكة المختلفة لدعم جهود السلام ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودعم الحكومة والاقتصاد اليمني و جهود المبعوث الأممي الخاص لليمن.

إطلاق سراح اللواء فيصل رجب

ومؤخرًا، أعلنت “الحوثي”، إطلاق سراح اللواء فيصل رجب، قائد اللواء 119 مشاة، القيادي العسكري التابع للحكومة الشرعية.

محتجز في صنعاء

وبقي رجب قرابة 8 سنوات، محتجزا لدى الحوثيين بالعاصمة صنعاء، وجرى استثناؤه من صفقة تبادل الأسرى والمختطفين التي شهدتها اليمن منتصف الشهر الجاري، بين القوات الحكومية والحوثيين، وسط تبادل اتهامات بين الطرفين، حسب “إرم نيوز”.

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