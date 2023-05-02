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سفير خادم الحرمين لدى اليمن يلتقي بالمبعوث الأمريكي

سفير خادم الحرمين لدى اليمن يلتقي بالمبعوث الأمريكي

سفير خادم الحرمين لدى اليمن يلتقي بالمبعوث الأمريكي
١٢:٠٢:١٦ ص، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر – اليوم – في الرياض، بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ.

مستجدات الأزمة اليمنية

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأزمة اليمنية وبحث سبل التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

كما استعرضت جهود المملكة المختلفة لدعم جهود السلام ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودعم الحكومة والاقتصاد اليمني و جهود المبعوث الأممي الخاص لليمن.

إطلاق سراح اللواء فيصل رجب

ومؤخرًا، أعلنت “الحوثي”،  إطلاق سراح اللواء فيصل رجب، قائد اللواء 119 مشاة، القيادي العسكري التابع للحكومة الشرعية.

محتجز في صنعاء

وبقي رجب قرابة 8 سنوات، محتجزا لدى الحوثيين بالعاصمة صنعاء، وجرى استثناؤه من صفقة تبادل الأسرى والمختطفين التي شهدتها اليمن منتصف الشهر الجاري، بين القوات الحكومية والحوثيين، وسط تبادل اتهامات بين الطرفين، حسب “إرم نيوز”.

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تصريحات مسؤول حكومي

من جانبه، قال عضو الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى، ياسر الحدي، في تغريدة على تويتر، اليوم السبت، “لم نخلي مسؤوليتنا عن تحرير اللواء رجب وصرحنا بذلك في حينهّ وأكدته شخصياً لنجل الأسير في مطار عدن يوم التبادل بتاريخ 14 إبريل.

وتابع: ولكننا وجدنا أنفسنا إما تعنت وصلف كاد يفشل المفاوضات وبدلاً من عرقلة الجميع كسرنا حاجز الصلف بتحرير اللواء الصبيحي ومنصور وهذا الذي أسهم بتحرير اللواء رجب.

وكان وفد قبلي، توجه الأثنين الماضي، إلى العاصمة صنعاء للتباحث مع الحوثيين بشأن الإفراج عنه، بعيدًا عن المفاوضات التي تجريها الحكومة اليمنية في هذا الملف.

الكلمات الدلالية:
اخبار اليمن الحوثي المبعوث الامريكي اليمن سفير خادم الحرمين

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