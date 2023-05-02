الإسترليني يتراجع مقابل الدولار واليورو.. وانخفاض الأسهم البريطانية
تواصل – فريق التحرير:
سجل الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة اليورو.
الاسترليني مقابل الدولار
فقد انخفض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11 % ليتداول عند 1.2470 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.39%، إلى 1.1337 يورو، حسب “واس”.
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تراجع فوتسي 100
وفي الوقت نفسه، أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس “فوتسي 100” تعاملاته، اليوم الثلاثاء، على انخفاض.
فقد سجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 1.24 %، ما يعادل 97.54 نقطة، ليصل عند مستوى 7773.03 نقطة.
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اليورو بـ 4.11.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
في سياق مواز، جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء، وفق تحديث البنك المركزي “ساما” كالآتي:
وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:
درهم إماراتي 1.02
دينار بحريني 9.95
دينار كويتي 12.23
ريال عماني 9.74
ريال قطري 1.03
جنيه إسترليني 4.67
فرنك سويسري 4.17