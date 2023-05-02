الإسترليني يتراجع مقابل الدولار واليورو.. وانخفاض الأسهم البريطانية

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سجل الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة اليورو.

الاسترليني مقابل الدولار

فقد انخفض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11 % ليتداول عند 1.2470 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.39%، إلى 1.1337 يورو، حسب “واس”.

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تراجع فوتسي 100

وفي الوقت نفسه، أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس “فوتسي 100” تعاملاته، اليوم الثلاثاء، على انخفاض.

فقد سجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 1.24 %، ما يعادل 97.54 نقطة، ليصل عند مستوى 7773.03 نقطة.

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اليورو بـ 4.11.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

في سياق مواز، جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء، وفق تحديث البنك المركزي “ساما” كالآتي:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.11.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.67

فرنك سويسري 4.17