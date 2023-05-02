الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
شرب المزيد من الماء يقيك من مرض قاتل
مهلة 3 أيام.. تحذير من الأمن العام لهؤلاء
حكم إداري بتأييد فصل موظف ثبت تعاطيه مادة مخدرة.. وديوان المظالم ينشر التفاصيل
لقطات لجريان السيول العارمة شرق الحرجة بمنطقة عسير
انفجار صاروخ لـ”سبيس إكس” يحرك دعاوى قضائية في أمريكا
“رحمة وإنسانية”.. هكذا تعامل رجال الأمن مع مريض ضمن عملية الإجلاء إلى جدة

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

الإسترليني يتراجع مقابل الدولار واليورو.. وانخفاض الأسهم البريطانية

الإسترليني يتراجع مقابل الدولار واليورو.. وانخفاض الأسهم البريطانية

الإسترليني يتراجع مقابل الدولار واليورو.. وانخفاض الأسهم البريطانية
١٢:١٧:٤٥ ص، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

سجل الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة اليورو.

الاسترليني مقابل الدولار

فقد انخفض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11 % ليتداول عند 1.2470 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.39%، إلى 1.1337 يورو، حسب “واس”.

اقرأ أيضا:

الأسهم ترتفع والنفط يحقق مكاسب أسبوعية والذهب يتراجع

تراجع فوتسي 100

وفي الوقت نفسه، أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس “فوتسي 100” تعاملاته، اليوم الثلاثاء، على انخفاض.

فقد سجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 1.24 %، ما يعادل 97.54 نقطة، ليصل عند مستوى 7773.03 نقطة.

اقرأ أيضا:

اليورو بـ 4.11.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

في سياق مواز، جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء، وفق تحديث البنك المركزي “ساما” كالآتي:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.11.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.67

فرنك سويسري 4.17

الكلمات الدلالية:
الاسترليني مقابل اليورو والدولار العملات الأجنبية العملات الأجنبية مقابل الريال مؤشر الأسهم البريطانية

مواد ذات صلة

المزيد
للأسبوع الثاني.. النفط يتجه لتحقيق مكاسب جديدة وبرنت يحوم قرب 86 دولارًا

للأسبوع الثاني.. النفط يتجه لتحقيق مكاسب جديدة وبرنت يحوم قرب 86 دولارًا

١٠:٠٠ م، الجمعة، ٢٠ يناير ٢٠٢٣
«أرامكو» تحدد سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا

«أرامكو» تحدد سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا

٠٨:٥٨ ص، الأثنين، ٠٦ يونيو ٢٠٢٢
«المركزي الأوروبي» يتوقع رفع أسعار الفائدة مجددًا لمكافحة التضخم المتزايد

«المركزي الأوروبي» يتوقع رفع أسعار الفائدة مجددًا لمكافحة التضخم المتزايد

٠٢:٢٥ م، الثلاثاء، ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢
STC الأولى على شركات الاتصالات العربية في النتائج المالية

STC الأولى على شركات الاتصالات العربية في النتائج المالية

٠١:٣٢ م، الأحد، ٠٩ أغسطس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *