تقضم الفولاذ.. ملايين الجرذان الضخمة تنتشر في شوارع بريطانيا

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في ظاهرة غريبة ومقلقة تعيشها بريطانيا، تنتشر الملايين من الجرذان الضخمة بشكل كبير في الشوارع.

الجرذان في بريطانيا:

ويأتي انتشار الجرذان بعد أن أصبحت “أكثر بدانة وقوة”، بسبب تغذيتها على بقايا مطاعم الوجبات الجاهزة التي يتركها المستهلكون.

ونقلت وسائل إعلام عن ستيف بلمين أستاذ علم البيئة في جامعة غرينتش: إنه “يمكن بسهولة تخيل انتشار 300 مليون فأر في بريطانيا، مما يمثل وباءً حقيقيًا”.

وأضاف: “يمكن للفئران بالتأكيد أن تقضم الخرسانة والمعدن، ومعظم المعادن اللينة في العادة مثل القصدير والألمنيوم والنحاس والرصاص، لكنني رأيت علامات قضم على الفولاذ والعديد من المواد البلاستيكية الصلبة مثل أنابيب النفايات”.

توحش الجرذان:

وتأكل الجرذان، أي شيء تقريبًا، حتى الأكثر مقاومة للسموم، بالإضافة إلى أنها أصبحت أكثر مهارة في:

-العثور على أماكن أفضل.

– الاختباء بشكل أفضل.

– التكاثر في الجدران والأقبية.

– أصبحت أكثر بدانة وقوة.

جرذان في مقر الحرس الملكي:

وفي وقت سابق كشفت صور حصرية نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، مشاهد صادمة لمقرّ إقامة حراس ملك بريطانيا تشارلز الثالث.

وأوضحت الصور أن حراس ملك بريطانيا يواجهون ظروفًا ، أسوأ من السجن، داخل ثكنات ملكية مليئة بالفئران.

وأضافت الصحيفة أن الصور المزعجة تكشف عن الظروف المزرية التي يتعيّن على الحرس الملكي تحمّلها في واحدةٍ من أرقى ثكنات الجيش البريطاني.

ونوهت أنه تم التقاط الصور الرسومية لأكوام القمامة والمراحيض القذرة والأجهزة المتسربة داخل ثكنات ويلينجتون الشهيرة، والتي تبعد 300 ياردة فقط عن قصر باكنغهام.

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