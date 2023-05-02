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تزامنا مع الحرب على المخدرات في المملكة.. قاعدة بيانات لمحاصرة المهربين بدولة خليجية

تزامنا مع الحرب على المخدرات في المملكة.. قاعدة بيانات لمحاصرة المهربين بدولة خليجية

تزامنا مع الحرب على المخدرات في المملكة.. قاعدة بيانات لمحاصرة المهربين بدولة خليجية
١٢:٠٤:٥٢ ص، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اتخذت وزارة الداخلية الكويتية تدابير جديدة مشددة، لتجفيف منابع تهريب هذه السموم وحماية الشباب من خطرها، حيث شرعت في إنشاء قاعدة بيانات أمنية جديدة لرصد المهربين والمروجين والعصابات.

تحجيم نشاط مروجي المخدرات

ونقل مصدر من داخل الوزارة أن قاعدة البيانات الجديدة تعمل على تحجيم نشاط مروجي المخدرات، الذين يستهدفون إغراق البلاد بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك ملاحقة عناصر إجرامية احترفت تهريب المخدرات في دول الخليج، حسب “القبس”.

محاور المكافحة

وبين المصدر أن الوزارة تعمل على محاور عدة لمكافحة المخدرات، أبرزها:

– محاصرة المروجين داخليا

– تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لإحباط محاولات التهريب

– التنسيق المكثف مع الأجهزة الأمنية في الدول الصديقة والشقيقة

والذي أسفر عن رصد عصابات دولية تستهدف إغراق الكويت بالسموم، وتدمير شبابها بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

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وذكر المصدر أن انتشار المخدرات يزيد الاستهتار والرعونة ومخالفة قواعد المرور، ما يتسبب في الوفيات والإصابات، مؤكداً أن تغليظ العقوبات وتعديل قانون المرور مطلبان ملحان.

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أخبار الكويت الحرب على المخدرات مطاردة مروجي المخدرات مكافحة المخدرات

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