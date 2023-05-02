وسطاء المصالحة السودانية يرشحون “جدة” لاستضافة المفاوضات

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صرح المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، بأن الوسطاء الأمريكيين والسعوديين اقترحوا مدينة جدة مكانا للمفاوضات بين الأطراف السودانية المتنازعة.

ترشيح جدة للمفاوضات

وقال العميد عبد الله ردا على سؤال حول مكان الاجتماع بين ممثلي طرفي الصراع في السودان إن “وسطاء سعوديين أمريكيين حددوا جدة ولكن لم يتم الاتفاق حتى الآن على ذلك”.

وبحسب المتحدث باسم الجيش السوداني، في الاجتماع (بين النواب) “من وجهة نظر الجيش، ستبحث فقط الجوانب الإنسانية والهدنة، لكن هذه لن تكون هناك مفاوضات (سياسية)”.

هدنة 7 أيام

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة خارجية جنوب السودان، أن رئيس القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، وافقا من حيث المبدأ على هدنة لمدة سبعة أيام من 4 إلى 11 مايو.

وقال البيان أيضا إن البرهان ودقلو اتفقا على تسمية ممثليهما لبدء المفاوضات.

بداية الاشتباكات

يذكر أنه منذ 15 أبريل الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

وأوقعت الاشتباكات ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أعلى من ذلك.

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