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شاهد.. جريان السيول بمدينة طريب شرق أبها
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شاهد.. جريان السيول بمدينة طريب شرق أبها

شاهد.. جريان السيول بمدينة طريب شرق أبها

شاهد.. جريان السيول بمدينة طريب شرق أبها
١١:٢٨:٤٦ م، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول في مدينة طريب شرق أبها بمنطقة عسير، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

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فين حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة نجران.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة السيول طريب عسير

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