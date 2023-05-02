113 وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر أكثر من 113 وظيفة، في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: