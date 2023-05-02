113 وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
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المسميات الوظيفية:
- ممرض قانوني.
- استشاري أشعة تداخلية.
- أخصائي أول أشعة تداخلية.
- أستاذ مساعد علوم المختبرات الإكلينيكية.
- أستاذ مشارة علوم المختبرات الإكلينيكية.
- باحث قانوني.
- أخصائية تمريض (9 وظائف).
- فني تخطيط كهربائية الدماغ.
- فني تجبير بالجبس.
- طبيب مقيم قسم الطوارئ (3 وظائف).
- أخصائي نطق وسمعيات (وظيفتان).
- أخصائي أول علم النفس السريري.
- أخصائي علم النفس السريري.
- طبيب نائب أول قسم جراحة العظام (وظيفتان).
- مدرب صيانة طائرات (5 وظائف).
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أماكن العمل:
- إدارة الإخلاء الطبي الجوي بالرياض.
- مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.
- مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.
- مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
طريقة التقديم:
أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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