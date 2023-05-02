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شاهد.. تدفق الشلالات جريان السيول غرب نجران
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شاهد.. تدفق الشلالات جريان السيول غرب نجران

شاهد.. تدفق الشلالات جريان السيول غرب نجران

شاهد.. تدفق الشلالات جريان السيول غرب نجران
١٠:٠٧:١٥ م، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول وتدفق مياه الشلالات، بمرتفعات غرب نجران، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

ووثق المقطع، التقطته عدسة “عفيصان اليامي”، ونشره حساب “طقس”، عبر “تويتر”، مشاهد تسر الناظرين لتدفق الشلالات غرب نجران، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.

 توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

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فين حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة نجران.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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الكلمات الدلالية:
أمطار السيول الشلالات نجران

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