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تخصصي العيون: 5 أسباب لإجهاد العين.. و3 نصائح مهمة للوقاية
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تخصصي العيون: 5 أسباب لإجهاد العين.. و3 نصائح مهمة للوقاية

تخصصي العيون: 5 أسباب لإجهاد العين.. و3 نصائح مهمة للوقاية

تخصصي العيون: 5 أسباب لإجهاد العين.. و3 نصائح مهمة للوقاية
١٠:٠٢:٢٧ م، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أن الاستخدام الطويل والمستمر لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية يسبب إجهاز للعين.

أعراض الاستخدام الطويل للأجهزة الذكية

– جفاف العين

– التدميع

– آلام بالرقبة والظهر

– صداع

– تشوش الرؤية

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اتباع قاعدة 20/20 لإراحة العين 

ونصح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون  بالاحتفاظ بمسافة 20 إنش “50 سم”، عن شاشات الحاسب الآلي والأجهزة الذكية

وأكد مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أهمية باتباع قاعدة “20/20” أي إراحة العين كل 20 دقيقة، بأخذ استراحة لمدة 20 ثانية والنظر إلى مسافة 20 قدم أي 6 أمتار.

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نصائح قبل استخدام العدسات 

في سياق متصل، قدمت وزارة الصحة عددًا من النصائح قبل استخدام العدسات اللاصقة حرصًا على صحة العينين.

وشددت الوزارة في إنفوجراف على صفحة “تجمع الرياض الأول”بـ”تويتر”، على ضرورة الحرص على تطبيق تعليمات الاستخدام والعناية الصحيحة للعدسات اللاصقة؛ لتفادي أي تقرحات للقرنية قد تؤدي لـ العمى.

ونصحت وزارة الصحة بالتالي:

1-ابتعد عن شراء العدسات اللاصقة من المحلات غير المرخصة.

2-عليك استخدام المحاليل الخاصة بالعدسات اللاصقة لتنظيفها.

 

3-عدم النوم بالعدسات أيا كان نوعها تجنبًا للإصابة بالالتهابات.

 

4-عدم السباحة بالعدسات.

5-لا تلبس العدسات في الأجواء المحملة بالغبار.

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إجهاد العين الأجهزة الذكية جفاف العين طب العيون مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

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