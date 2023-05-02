“فتش عن المخدرات”.. شاب عراقي يحمل رشاشاً ويفتح النار على المارة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظات مرعبة تحبس الأنفاس، لإطلاق شاب النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي في أحد شوارع بغداد.

المخدرات جعلته مختلًا

وحسب إعلام محلي، قد أحبطت قوات الأمن العراقية، مساء أمس الإثنين، مجزرة دامية، على يد مختل عقلياً بسبب المخدرات، يحمل سلاحاً رشّاشاً وسط شارع مكتظ بالمارة.

في العقد الثالث

وذكر إيجاز قدّمته الشرطة العراقية في بغداد أن رجلاً في العقد الثالث من العمر يحمل سلاحاً رشاشاً من طراز كلاشنكوف بعتاد كامل، خرج وسط شارع حي الجامعة غربي العاصمة مطلقاً النار تجاه بعض السيارات التي توقفت وسط الشارع.

ونقلت وسائل إعلام عراقية أن أحد أفراد الأمن تمكن من الارتماء على الشخص والسيطرة عليه، خلال توجهه لإطلاق النار تجاه المارة على الرصيف، وأكدت أن الرجل مختل عقلياً وجار التحقيق لمعرفة كيفية حصوله على السلاح والذخيرة.

إدمان مخدرات

وقال العقيد رياض عباس اللامي من شرطة بغداد الكرخ، إن “أحد أفراد الأمن أنقذ الموقف الذي كاد يتسبب بمجزرة”، على حد تعبيره.

وأضاف أن التحقيقات تشير إلى أن الرجل يعاني من مشكلات عقلية، وسبق له الدخول إلى مصحة نفسية للعلاج من الإدمان على المخدرات، وكان فعلاً ينوي إفراغ ذخيرة سلاحه على المارة، وسدّد بعض الرصاصات بشكل عشوائي منه من حسن الحظ أنها كانت في السيارات وليس المواطنين”.

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