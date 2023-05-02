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متهم بالاستغلال الجنسي ينهي حياته بالقفز من الطابق الثالث في هذه الدولة
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متهم بالاستغلال الجنسي ينهي حياته بالقفز من الطابق الثالث في هذه الدولة

متهم بالاستغلال الجنسي ينهي حياته بالقفز من الطابق الثالث في هذه الدولة

متهم بالاستغلال الجنسي ينهي حياته بالقفز من الطابق الثالث في هذه الدولة
١٠:٠٥:٢٩ م، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

فتحت السلطات الكولومبية تحقيقا في حادث أودى بحياة متهم في عدة قضايا استغلال جنسي، حيث أنهى المتهم حياته بالقفز من الطابق الثالث، وهو يسير وسط رجال الشرطة.

استغلال الأطفال

وكان من المنتظر، تسليم دانييل ألفاريز، إلى أمريكا، بعد احتجازه بمنشأة كولومبية، متهما باستغلال الأطفال في المواد الإباحية والاستغلال الجنسي للأطفال في المنطقة الجنوبية من نيويورك، بحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

غافل رجال الشرطة

وقفز ألفاريز فجأة من بين مرافقيه عملاء في مبنى المدعي العام في ميديلي، وهو يسير بينهم دون أصفاد، وحاول المسعفون إنقاذ حياته أثناء نقله إلى عيادة في المنطقة، لكن تم إعلان وفاته قبل وصوله.

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عمل بتدريس اللغة الإنجليزية

عمل المتهم أستاذًا في جامعة خاصة في بلدة سابانيتا، كما عمل بتدريس اللغة الإنجليزية، عبر الإنترنت، وشخصيًا في National Learning Service بين عامي 2017 و 2022، حسب مواقع إخبارية.

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