الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
“الصحة” تصدر تنبيهًا مهمًا بشأن لقاحات الحج
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“الصحة” تصدر تنبيهًا مهمًا بشأن لقاحات الحج

“الصحة” تصدر تنبيهًا مهمًا بشأن لقاحات الحج

“الصحة” تصدر تنبيهًا مهمًا بشأن لقاحات الحج
٠٩:٣٩:٤٣ م، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تنبيها مهما للحجاج وضيوف بيت الله الحرام، بضرورة الحرص على أخذ جمیع اللقاحات الإلزامية لضمان حج صحي وآمن بإذن الله.

خطوات حجز موعد

وأوضحت الوزارة، عبر تغريدة شاركتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يمكن حجز موعد الآن عبر تطبيق صحتي.

وهناك 5 خطوات لحجز موعد تلقي التطعيمات، وهي:

1- فتح التطبيق

2- الذهاب إلى “المواعيد”

3- حجز موعد جديد

4- حجز موعد حضوري

5- لقاحات الحج

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التطعيمات للحجاج من داخل المملكة

يجب على الحجاج من داخل المملكة تلقي التطعيمات التالية:

1. لقاح فيروس (كورونا):

يجب على جميع الراغبين في أداء الحج من البالغين والأطفال من عمر 5 سنوات أو أكبر، تقديم شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت إكمال التطعيم باللقاحات المعتمدة في المملكة.

2. لقاح الحمى الشوكية النيسيرية:

يجب على جميع الراغبين في أداء الحج والعمرة، أو القدوم إلى مناطق الحج والعمرة لأي غرض آخر، من البالغين والأطفال من عمر 9 أشهر أو أكبر، تقديم شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت تلقي لقاح الحمى الشوكية الرباعي (ACYW) قبل القدوم إلى مناطق الحج والعمرة بمدة لا تقل عن 10 أيام.

يُقبل التطعيم بأحد اللقاحات التالية:

اللقاح الرباعي (ACYW) متعدد السكريات، على ألا تزيد الفترة منذ تلقي اللقاح على 3 سنوات.

اللقاح الرباعي (ACYW) المقترن، على ألا تزيد الفترة منذ تلقي اللقاح على 5 سنوات.-

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