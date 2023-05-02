مقتل اثنين وإصابة آخرين في انفجار مخزن أسلحة وذخيرة بإيران

تواصل- فريق التحرير:

قتل شخصان وأصيب عدد آخر، في انفجار مخزن للأسلحة والذخيرة تابع للحرس الثوري بمدينة دامغان التابعة لمحافظة سمنان الواقعة شمال شرق إيران.

مخزن للأسلحة والذخيرة

وحسب إعلام محلي، فقد وقع الانفجار في مخزن للأسلحة والذخيرة في معسكر هاشمي نجاد التدريبي التابع للحرس الثوري بمدينة دامغان.

وقالت قناة “قدس” التابعة للحرس الثوري الإيراني عبر موقع “تليجرام”، إن “انفجارا وقع في مخزن للأسلحة والذخيرة في معسكر هاشمي نجاد التدريبي التابع للحرس الثوري في مدينة دامغان”، مضيفة أن “شخصين قتلا بينما أصيب عدد آخر بجروح”.

نقل معدات عسكرية

وبدورها، أكدت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الحرس الثوري في مدينة دامغان “وقوع انفجار مساء اليوم خلال نقل معدات عسكرية من مكان إلى آخر”.

وأضافت في بيان مقتضب نشرته وكالة أنباء “تسنيم” التابعة للحرس الثوري، “إن الانفجار وقع في أحد مراكز الاستعداد والدعم التابعة للحرس الثوري الإيراني في أطراف مدينة دامغان، ومازال التحقيق جاريا في سبب الحادث وسيتم الإعلان عن معلومات إضافية في وقت لاحق”.

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