فرص توظيف وتدريب على رأس العمل في طيران أديل.. رابط التقديم

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أعلنت شركة طيران أديل – التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات.

بالإضافة لفرص تدريب على رأس العمل (تمهير)، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

منسق تحول (مطار الرياض – مطار الدمام).

المصنف من النوع – النقباء A320.

اخصائي كابينة LOSA.

أخصائي خطة إدارة الأزمات.

طاقم الطائرة – مضيف جوي / مضيفة طيران | الدمام – الرياض – جدة (35+ منصب).

كبير المدققين الداخليين.

ضابط ملاحة.

محلل الايرادات والمساعده.

محاسب دفتر الأستاذ العام – تمهير.

مشرف المحطات الدولية.

عالم البيانات – تمهير.

قائد هندسة البيانات.

مخطط المادي.

مسؤول أنظمة أول.

مهندس دعم أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

مهندس خدمات فنية.

مدير معدات الدعم الأرضي (GSE).

مشاركة الموظفين ومنسق سفر الشركات.

مدير المواد.

امين المخزن.

مسؤول حقيبة الطيران الإلكترونية.

والمزيد …

عن الشركة:

طيران أديل، هي شركة طيران منخفضة التكلفة، ومملوكة للمؤسسة العامة للخطوط السعودية، تأسست في 17 أبريل 2016م.ومقرها مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية. تقدم خدمة النقل الجوي الاقتصادي، وتعمل باستقلالية تامة عن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي.

طريقة التقديم:

أوضحت أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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