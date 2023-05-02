أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في متستر على مطلوبين وتحذير من دواء مُسكن به “مخدرات”

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة العشرة مساءً بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة لإدانته بمحاولة استهداف رجال أمن والتستر على مطلوبين

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

عاجل.. خطوة غير مسبوقة من “العدل” حول المطالبات المالية التي لا تزيد عن 50 ألف

في خطوة غير مسبوقة أصدرت وزارة العدل قرارًا هامًا حول المطالبات المالية التي لا تزيد عن 50 ألف.. المزيد هنا

تنبيه عاجل من الموارد البشرية بخصوص إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي لهؤلاء

أصدرت وزارة الموارد البشرية توضيحًا هامًا بشأن الحالات التي تستوجب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا

توضيح مهم من التأمينات لمن لم يصرفوا المعاش الشهري

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا للمستفيدين من نظام التأمينات الذين لمن يصرفوا المعاش أمس.. المزيد هنا

دواء مُسكن يظهر نتيجة تحليلك “مدمن مخدرات”.. هذا ما يجب فعله؟

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمتخصص يحذر من نوعين من المسكنات يظهران في تحليل المخدرات.. المزيد هنا

هل يجب إحضار شهادة إتمام البناء للدفعه الأخيرة؟ سكني يحيب

أكد برنامج سكني أن شهادة الاشغال “إتمام بناء سابقاً” تكون مُلزمه على جميع مستفيدين منتج.. المزيد هنا

مجلس النيابة العامة يقر تحديث قواعد أعمال ملازمي التحقيق

أقر مجلس النيابة العامة برئاسة معالي النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الثلاثاء، تحديث قواعد أعمال ملازمي التحقيق.. المزيد هنا

“إحكام” للمواطنين : أمامكم 15 يوما لعلاج هذا الأمر

أهابت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة.. المزيد هنا

“الأمم المتحدة”: فرار أكثر من 100 ألف سوداني إلى الدول المجاورة

كشفت منظمة الأمم المتحدة، أن أكثر من 100 ألف شخص عبروا حدود السودان إلى الدول المجاورة حتى الآن.. المزيد هنا

العلماء يكشفون: هذا ما يحدث داخل جسم الإنسان قبل الموت بثوان!

كشف باحثون في جامعة ميشيجان الأمريكية عن أن جسم الإنسان يشهد نشاطًا متزايدًا قبل الموت مباشرة.. المزيد هنا