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سعود الطبية توضح أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية والفرق بينها وبين الكولسترول
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سعود الطبية توضح أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية والفرق بينها وبين الكولسترول

سعود الطبية توضح أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية والفرق بينها وبين الكولسترول

سعود الطبية توضح أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية والفرق بينها وبين الكولسترول
١٠:٠١:٤٢ م، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، الفرق بين الدهون الثلاثية والكولسترول وأسباب ارتفاع الدهون الثلاثية.

الفرق بين الدهون الثلاثية والكولسترول

وقالت سعود الطبية، عبر حسابها في “تويتر”: “هما نوعان منفصلان من الدهون التي تنتشر في الدم، فالدهون
الثلاثية تقوم بتخزين السعرات الحرارية غير المستخدمة، وتوفر الطاقة للجسم، أما الكوليسترول فيستخدم لبناء الخلايا وبعض الهرمونات.

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أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية

– التاريخ العائلي في الإصابة بارتفاع الكولسترول أو الدهون الثلاثية

– الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي (متلازمة الأيض)

– سوء السيطرة على داء السكري من النوع الثاني

– خلل في هرمونات الغدة الدرقية

– السمنة

– الإكثار من الأطعمة الدهنية والسكرية

– بعض أمراض الكبد أو الكلى

– تأثير جانبي لبعض الأدوية (مثل: حبوب منع الحمل، أو المنشطات، وغيرها)

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الكلمات الدلالية:
أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية الدهون الثلاثية الكولسترول سعود الطبية مدينة الملك سعود الطبية

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