سعود الطبية توضح أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية والفرق بينها وبين الكولسترول
تواصل – فريق التحرير:
أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، الفرق بين الدهون الثلاثية والكولسترول وأسباب ارتفاع الدهون الثلاثية.
الفرق بين الدهون الثلاثية والكولسترول
وقالت سعود الطبية، عبر حسابها في “تويتر”: “هما نوعان منفصلان من الدهون التي تنتشر في الدم، فالدهون
الثلاثية تقوم بتخزين السعرات الحرارية غير المستخدمة، وتوفر الطاقة للجسم، أما الكوليسترول فيستخدم لبناء الخلايا وبعض الهرمونات.
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أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية
– التاريخ العائلي في الإصابة بارتفاع الكولسترول أو الدهون الثلاثية
– الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي (متلازمة الأيض)
– سوء السيطرة على داء السكري من النوع الثاني
– خلل في هرمونات الغدة الدرقية
– السمنة
– الإكثار من الأطعمة الدهنية والسكرية
– بعض أمراض الكبد أو الكلى
– تأثير جانبي لبعض الأدوية (مثل: حبوب منع الحمل، أو المنشطات، وغيرها)
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تعرّف على أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية، والفرق بينها وبين الكولسترول 👨⚕️. #عِش_بوعي pic.twitter.com/iNjeGVoKrT
— مدينة الملك سعود الطبية (@ksmcmedia) May 1, 2023