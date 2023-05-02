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الحرب على المخدرات.. الإطاحة بمواطن لترويجه 13 ألف قرص مخدر بتبوك
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الحرب على المخدرات.. الإطاحة بمواطن لترويجه 13 ألف قرص مخدر بتبوك

الحرب على المخدرات.. الإطاحة بمواطن لترويجه 13 ألف قرص مخدر بتبوك

الحرب على المخدرات.. الإطاحة بمواطن لترويجه 13 ألف قرص مخدر بتبوك
٠٨:٢٧:٠٧ م، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات تقبض على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه (13721) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن جرائم المخدرات

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الإطاحة بمروجي السموم

وفي وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم، لترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواد مخدرة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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ترويج مادة الأمفيتامين

كما تمكنت دوريات الأمن بمنطقة عسير من القبض على مواطن لترويجه مادة الإميفيتامين المخدر بمحافظة خميس مشيط، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

نبات القات المخدر

وفي وقت سابق، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لمحاولته تهريب نبات القات المخدر، مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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الكلمات الدلالية:
الإمفيتامين المخدر الحرب على المخدرات تبوك مخدرات

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