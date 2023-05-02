طريقة سهلة لفحص هواتف الأيفون المستعملة قبل شرائها

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في كثير من الأحيان، قد يضطر البعض لشراء هاتف آيفون مستعمل، الأمر الذي يتطلب فحص هذه الأنواع من الهواتف جيدا لاستكشاف وجود أي خلل فيها وتفادي الأجهزة المعطوبة.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي، طريقة سهلة لفحص هواتف الآيفون المستعملة بطريقة مجانية وبدون أي تكلفة.

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فحص أجهزة آيفون

وقال الهادي، عبر حسابه في “تويتر”: “أحياناً قد تشتري هاتف آيفون مستعمل وليس خبرة بالفحص وتخشى أن يكون به مشاكل وأنت ما تدري !”

وأضاف الخبير التقني عبدالرحمن الهادي أنه “يمكن من خلال أحد البرامج فحص الجهاز بالكامل، ويعرفك أيضا إذا فيه مشاكل أو لا وأيضا أين المشكلة وحلها”.

طريقة تحميل البرنامج

وتابع عبدالرحمن الهادي أنه يمكن تحميل البرنامج (مجاني) ومعرفة طريقة استخدامه من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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