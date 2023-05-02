الرياض تتصدر.. قرابة ملياري ريال إنفاق المستهلكين في المطاعم خلال 7 أيام

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كشف البنك المركزي “ساما” أن قطاع المطاعم والمقاهي تصدّر القطاعات في قيمة عمليات نقاط البيع “إنفاق المستهلكين” خلال الأسبوع المنتهي في 29 أبريل الماضي.

قرابة 2 مليار ريال

وأوضج “ساما” أن الإنفاق بقيمة عمليات بلغت 1.934 مليار ريال، حيث ارتفعت قيمة عمليات نقاط البيع للمطاعم والمقاهي بنسبة 8%، فيما بلغ عدد العمليات بلغت 48.082 مليون عملية بتراجع قدره 29.8%.

عمليات نقاط البيع الأسبوعية

وبحسب تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية، جاء قطاع الأطعمة والمشروبات في المرتبة الثانية بقيمة عمليات بلغت 1.804 مليار ريال محققا قفزة في قيمة العمليات بنحو 7.7%، وبعدد عمليات بلغ 36.334 مليون عملية، بارتفاع قدره4.7 %.

السلع والخدمات

وأفاد التقرير أن قطاع السلع والخدمات متنوعة في المرتبة الثالثة، بقيمة عمليات بلغت 1.021 مليار ريال، بتراجع قدره 20.4%، مسجلًا 16.329 مليون عملية بتراجع 11.7%.

محطات الوقود رابعًا

وأشار التقرير إلى أن قطاع محطات الوقود جاء في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات بلغت 749.258 مليار ريال، بينما في المرتبة الخامسة قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت 613.241 مليون ريال.

الملابس والأحذية

ووفقا للتقرير جاء قطاع الملابس والأحذية في المرتبة السادسة مسجلًا 584.942 مليون ريال، بينما جاء سابعا قطاع النقل بقيمة عمليات بلغت نحو 478.322 مليون ريال، في حين جاء قطاع ثامنا قطاع الفنادق، بقيمة عمليات بلغت 280.707 مليون ريال.

الترفية والثقافة

وأوضحت النشرة أن قطاع مواد الترفية والثقافة جاء في المرتبة التاسعة بقيمة عمليات بلغت 270.604 مليون ريال، تلاه قطاع مواد التشييد والبناء بقيمة عمليات بلغت 218.759 مليون ريال.

مدينة الرياض

وأشار التقرير إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من بين المدن، بقيمة عمليات بلغت 3.058 مليار ريال، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.471 مليار ريال، بينما جاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 491.716 مليار ريال.

المدينة المنورة

ولفت التقرير إلى أن المدينة المنورة جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات بلغت642.116 مليون ريال، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة مكة المكرمة بقيمة عمليات بلغت 413.189 ريال، في حين جاءت مدينة الخبر في المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت 306.855 مليون ريال.

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