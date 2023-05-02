الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف لدى شركة التصنيع وخدمات الطاقة في عدة تخصصات
الحرب على المخدرات.. الإطاحة بمواطن لترويجه 13 ألف قرص مخدر بتبوك
الرياض تتصدر.. قرابة ملياري ريال إنفاق المستهلكين في المطاعم خلال 7 أيام
ضبط يمنيين أثناء محاولتهما تهريب “حشيش” بجازان
دواء مُسكن يظهر نتيجة تحليلك “مدمن مخدرات”.. هذا ما يجب فعله؟
ما حكم الاستخارة لأكثر من أمر في صلاة واحدة؟

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف لدى شركة التصنيع وخدمات الطاقة في عدة تخصصات

وظائف لدى شركة التصنيع وخدمات الطاقة في عدة تخصصات

وظائف لدى شركة التصنيع وخدمات الطاقة في عدة تخصصات
٠٨:٣٨:٣٢ م، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة”- المتخصصة بالمعدات وخدمات حقول النفط والغاز، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

منسق الابتكار:

المؤهلات والخبرات:

    • التعليم / المؤهلات: مطلوب: درجة البكالوريوس في الهندسة أو أي تخصص مشابه.
    • المفضل: ماجستير في إدارة الأعمال أو مؤهل دراسات عليا معادل من مدرسة معترف بها دوليًا ، أو شهادة ذات صلة في إدارة المشروع أو التكنولوجيا.
    •  مطلوب: خبرة من 5 إلى 9 سنوات مع سنة واحدة على الأقل في دور مماثل.
    • المفضل: خبرة سابقة في خدمات حقول النفط أو القطاعات المماثلة.

اقرأ أيضا:

المزايا والشروط.. “أرامكو ياسرف” توفر وظائف شاغرة في ينبع الصناعية

فني ميكانيكي ||| (CTS و CMT و FRAC):

المؤهلات والخبرات:

  • التعليم / المؤهلات: دبلوم تقني في الهندسة الميكانيكية.
  • الخبرات المطلوبة: 8 سنوات من الخبرة مع معدات خدمات الآبار (CTS ، CMT & FRAC).

عن الشركة:

  • شركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة” شركة مساهمة سعودية تأسست وفقاً للقرار الوزاري رقم 494 بتاريخ 23 ربيع الأول 1424هـ الموافق 24 مايو 2003م. يمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 46% من رأس مالها، بينما يمتلك نسبة 54% من رأس المال شريحة واسعة تضم عدة شركات مساهمة سعودية ومستثمرين صناعيين. و قد تمت رفع رأس مال الشركة من 2000 مليون ريال إلى 5000 مليون ريال عام 2015م.

طريقة التقديم:

أوضحت شركة طاقة، أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف؛ وذلك بدءاً من تاريخ 2 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

الكلمات الدلالية:
شركة التصنيع وخدمات الطاقة فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
المزايا والتفاصيل.. «أرامكو» تُعلن عن برنامج التدريب الجامعي والمهني لهؤلاء الطلاب

المزايا والتفاصيل.. «أرامكو» تُعلن عن برنامج التدريب الجامعي والمهني لهؤلاء الطلاب

١١:٥٧ ص، الخميس، ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢
وظائف شاغرة باتصالات المملكة «STC» في الرياض

وظائف شاغرة باتصالات المملكة «STC» في الرياض

٠٣:١٦ ص، الخميس، ٢٨ أبريل ٢٠٢٢
جامعة القصيم تفتح باب التقديم على وظائف “مُعيد” للجنسين

جامعة القصيم تفتح باب التقديم على وظائف “مُعيد” للجنسين

١٢:٠٢ م، الأثنين، ١٣ أكتوبر ٢٠١٤
أمانة جدة تعلن توفر 165 وظيفة شاغرة بنظام التعاقد

أمانة جدة تعلن توفر 165 وظيفة شاغرة بنظام التعاقد

٠٨:٢٥ م، الثلاثاء، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *