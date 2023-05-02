وظائف لدى شركة التصنيع وخدمات الطاقة في عدة تخصصات

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أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة”- المتخصصة بالمعدات وخدمات حقول النفط والغاز، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

منسق الابتكار:

المؤهلات والخبرات:

التعليم / المؤهلات: مطلوب: درجة البكالوريوس في الهندسة أو أي تخصص مشابه. المفضل: ماجستير في إدارة الأعمال أو مؤهل دراسات عليا معادل من مدرسة معترف بها دوليًا ، أو شهادة ذات صلة في إدارة المشروع أو التكنولوجيا. مطلوب: خبرة من 5 إلى 9 سنوات مع سنة واحدة على الأقل في دور مماثل. المفضل: خبرة سابقة في خدمات حقول النفط أو القطاعات المماثلة.



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فني ميكانيكي ||| (CTS و CMT و FRAC):

المؤهلات والخبرات:

التعليم / المؤهلات: دبلوم تقني في الهندسة الميكانيكية.

الخبرات المطلوبة: 8 سنوات من الخبرة مع معدات خدمات الآبار (CTS ، CMT & FRAC).

عن الشركة:

شركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة” شركة مساهمة سعودية تأسست وفقاً للقرار الوزاري رقم 494 بتاريخ 23 ربيع الأول 1424هـ الموافق 24 مايو 2003م. يمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 46% من رأس مالها، بينما يمتلك نسبة 54% من رأس المال شريحة واسعة تضم عدة شركات مساهمة سعودية ومستثمرين صناعيين. و قد تمت رفع رأس مال الشركة من 2000 مليون ريال إلى 5000 مليون ريال عام 2015م.

طريقة التقديم: