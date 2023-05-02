محلات ترفض التعامل بالبطاقات الائتمانية؟ والتجارة تعلق
تواصل – فريق التحرير:
تفاعلت وزارة التجارة، مع شكاوى بعض المستهلكين بسبب رفض بعض المحلات التعامل بالبطاقة الائتمانية “الفيزا”.
وقال أحد المواطنين في شكواه “بعض المحلات والمطاعم ومحطات الوقود يقفلون خدمة الدفع ببطاقة فيزا .. ماهو الحل ..؟”.
المحلات والتعامل بالبطاقة الائتمانية
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وأجابت وزارة التجارة في تغريدة عبر حساب “العناية بالعملاء” بقولها “مرحباً بك، لا يحق للمحل رفض التعامل بالبطاقات الائتمانية في حال وجود لافتة توضح استقبال التعامل بها”.
آلية تقديم شكوى
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وأضافت الوزارة “كما لا يحق أيضا للمحلات التجارية رفض استرجاع أو استبدال السلع في حال الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية، وفي حال الرفض، تفضل بالإبلاغ على: 1900”.
وفي وقت سابق، حذرت وزارة التجارة من الفوركس غير المرخص، مؤكدة أن ذلك قد يعرض أموالك للضياع.
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مرحباً بك، لا يحق للمحل رفض التعامل بالبطاقات الائتمانية في حال وجود لافتة توضح استقبال التعامل بها، كما لا يحق للمحلات التجارية رفض استرجاع او استبدال السلع في حال الدفع عن طريق البطاقة الأئتمانية، وفي حال الرفض
تفضل بالإبلاغ على: 1900
نسعد بخدمتك.
— وزارة التجارة | العناية بالعملاء (@mcgovsa_care) May 1, 2023