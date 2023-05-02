دواء مُسكن يظهر نتيجة تحليلك “مدمن مخدرات”.. هذا ما يجب فعله؟

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تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمتخصص يحذر من نوعين من المسكنات يظهران في تحليل المخدرات.

“فيفادول بلس” و “سولبادين”

وفي التفاصيل، فقد كشف مستشار الإدمان الدكتور سامي الحمود، أن هناك نوعين من المسكنات في الصيدلية، يظهرا تحليلك في خانة مدمني المخدرات.

وقال “الحمود”، إن نتيجة تحليل المخدرات تظهر بـ “الإيجاب”، في حالة تناول، هذه المركبات من الصيدلية ” فيفادول بلس” أو “سولبادين”.

وأضاف “الحمود”، أن النوعين من المسكنات فيهما باراسيتامول، مسكن وخافض للحرارة، وكافيين، وهو منبه ومعزز لعمل الباراسيتامول ، بالإضافة إلى الكودايين، وهو مركب المورفين “أفيوني”، ويعطي إيجابية للأفيون.

وأبان “الحمود”، أنه ليس كل من أخذ مسكن، نقول إنه أخذ مخدرات، ولكن لابد أن يتحقق منه، مضيفًا: “إن كان عندك تحليل، قبل أسبوع تقريبًا، تجنب هذه الأدوية حتى لا يصير تحليلك إيجابي”.

هل تم إدراجه ضمن المحظورات؟

من جانبه علق أستاذ المسرطنات فهد الخضيري على الأنباء التي ترددت حول إدراج فيفادول ، ضمن قائمة المحظورات لأنه منشط ويظهر في تحليل المخدرات إيجابي وتحويل معاملاته إلى مكافحة المخدرات.

وقال الخضيري عبر حسابه في تويتر: ” لا صحة لهذا التحذير ، ( ولم يصدر أي تحذير بهذه الصيغة ولا غيرها من الجهات الرسمية).

وأضاف: “يرجى الرجوع للجهات الرسمية فقط في هذه الأشياء”.

لا صحة لهذا التحذير والكلام هنا👇🏾غير صحيح ( ولم يصدر اي تحذير بهذه الصيغة ولا غيرها من الجهات الرسمية ) ويرجى الرجوع للجهات الرسمية فقط في هذه الاشياء 👇🏾 الكلام ادناه غلط pic.twitter.com/3K5OsiaALj — أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) May 2, 2023

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