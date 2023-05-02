شركة المدفوعات تعلن عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة المدفوعات، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني، في عدّة تخصصات، للعام الجاري 1444 هجرية، يونيو 2023 ميلادية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
مسمى البرنامج:
- متدرب تعاوني – يونيو 2023.
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الشروط والمتطلبات:
- تكنولوجيا المعلومات ، والأعمال التجارية ، وعلوم الكمبيوتر ، والمالية ، والهندسة ، وأكثر من ذلك.
- سعودي الجنسية.
- مسجل حاليًا كطالب جامعي كبير (لم يتخرج بعد).
- الحد الأدنى من المعدل التراكمي 3.5 / 5 أو 2.8 / 4.
- خطاب طلب COOP صادر عن الجامعة.
- نسخة من أحدث نسخة.
- نسخة من أحدث سيرة ذاتية.
طريقة التقديم:
أوضحت المدفوعات أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 مايو 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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