الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
شركة المدفوعات تعلن عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني
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شركة المدفوعات تعلن عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

شركة المدفوعات تعلن عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

شركة المدفوعات تعلن عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني
٠٦:٤٨:١٠ م، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المدفوعات، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني، في عدّة تخصصات، للعام الجاري 1444 هجرية، يونيو 2023 ميلادية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

مسمى البرنامج:

  • متدرب تعاوني – يونيو 2023.

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الشروط والمتطلبات:

  • تكنولوجيا المعلومات ، والأعمال التجارية ، وعلوم الكمبيوتر ، والمالية ، والهندسة ، وأكثر من ذلك.
  • سعودي الجنسية.
  • مسجل حاليًا كطالب جامعي كبير (لم يتخرج بعد).
  • الحد الأدنى من المعدل التراكمي 3.5 / 5 أو 2.8 / 4.
  • خطاب طلب COOP صادر عن الجامعة.
  • نسخة من أحدث نسخة.
  • نسخة من أحدث سيرة ذاتية.

طريقة التقديم:

أوضحت المدفوعات أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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المدفوعات السعودية برنامج التدريب التعاوني شركة المدفوعات السعودية

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