شركة المدفوعات تعلن عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

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أعلنت شركة المدفوعات، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني، في عدّة تخصصات، للعام الجاري 1444 هجرية، يونيو 2023 ميلادية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

مسمى البرنامج:

متدرب تعاوني – يونيو 2023.

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الشروط والمتطلبات:

تكنولوجيا المعلومات ، والأعمال التجارية ، وعلوم الكمبيوتر ، والمالية ، والهندسة ، وأكثر من ذلك.

سعودي الجنسية.

مسجل حاليًا كطالب جامعي كبير (لم يتخرج بعد).

الحد الأدنى من المعدل التراكمي 3.5 / 5 أو 2.8 / 4.

خطاب طلب COOP صادر عن الجامعة.

نسخة من أحدث نسخة.

نسخة من أحدث سيرة ذاتية.