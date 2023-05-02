مجلس النيابة العامة يقر تحديث قواعد أعمال ملازمي التحقيق

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أقر مجلس النيابة العامة برئاسة معالي النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الثلاثاء، تحديث قواعد أعمال ملازمي التحقيق.

دورة الحياة الوظيفية

وتأتي القواعد المحدثة في شكل نصوص محوكمة تسهم في تنظيم وتطوير أعمال ملازمي التحقيق واشتملت على بيان الواجبات والحقوق المنوطة في هذه المرتبة الهامة من دورة الحياة الوظيفية على سلك أعضاء النيابة العامة.

معايير تقييم أعمال الملازمين

كما بينت أوجه رفع كفاءة وقدرات وجدارة ملازمي التحقيق بما يتلاءم في الاختصاصات الموكلة لهم. بالإضافة إلى معايير تقييم أعمال الملازمين ومؤشرات قياس الأداء والمخرجات والمتابعة والرقابة والمساءلة.

الجدير بالذكر أن تحديث هذه القواعد جاء في صدد حوكمة النيابة العامة لكافة آليات أعمالها والتحديث المستمر والدائم لذلك.

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وفي وقت سابق، أكدت النيابة العامة، ملاحقتها للمجرمين من مرتكبي جرائم المخدرات، بالترويج والتهريب والتداول، محذرة في الوقت نفسه من أن المخدرات آفة خطيرة تهدد الأمن والمجتمع والصحة.

بكافة أوصافها الإجرامية

وقالت النيابة العامة إنها لن تتساهل في ملاحقة مرتكبي جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية بكافة أوصافها الإجرامية أينما ارتكبت، وذلك طالما امتدت آثارها أو نتائجها إلى إقليم المملكة.