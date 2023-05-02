“تفاءلوا بالخير تجدوه”.. المملكة السابعة عالميًا في مؤشر الثقة

تواصل- وكالات:

كشف استطلاع مؤشر الثقة السنوي 2023 الخاص بشركة إيدلمان، عن أن المملكة تحتل المرتبة السابعة بين أكثر الدول تفاؤلاً وثقة في الدول محل الدراسة.

و شركة إيدلمان – هي شركة عالمية رائدة في مجال التواصل الاستراتيجي والعلاقات العامة- ، حيث أظهر التقرير الذي يُعنى بقياس مستويات الثقة في المؤسسات الأربع الرئيسية في المملكة:

1- الحكومة

2- قطاع الأعمال

3- المنظمات غير الحكومية

4- وسائل الإعلام

أكثر من 32 ألف مشارك

وشمل أكثر من 32 ألف مشارك بـ 28 دولة، بأنّ مؤشر الثقة في الحكومة السعودية حقق نسبة 83%، ويعد الأعلى مقارنة مع المتوسط العالمي للثقة في الحكومات والذي انخفض ليصل حوالي 50% فقط بحسب مجموع آراء المشاركين من الدول محل الدراسة.

الإبحار في عالم متسم بالتضاد الفكري

وبحث التقرير الذي جاء تحت عنوان: “الإبحار في عالم متسم بالتضاد الفكري” قضايا انعدام الثقة وسط التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم، والسبل الناجعة للعمل على بناء الثقة في المؤسسات في ظل عالم يعج بالآراء المتنوعة.

المملكة بين الأكثر ثقة

وأظهر الاستطلاع بروز المملكة من خلال التقرير كواحدة من أكثر الدول ثقة وتآلفاً، كما كشف التقرير أيضاً بأنّ السعودية تحتل المرتبة السابعة بين أكثر الدول تفاؤلاً في الدراسة، متحدية بذلك التوجه السائد والتداعيات الاقتصادية العالمية.

مستويات مرتفعة من الثقة

وأسفرت الدراسة عن مستويات مرتفعة من الثقة في جميع المؤسسات بالمملكة ، ففي قطاع الأعمال سجل الاستطلاع وصول نسبة الثقة إلى 73%، فيما بيَّن بأن 79% من الموظفين السعوديين يثقون في صاحب العمل. وبيَّن بأنّه اعتباراً من شهر يونيو القادم سيقوم 37% من المشاركين بشراء المنتجات والخدمات بناء على مبادئهم وقيمهم.

المرتبة الثالثة

أما فيما يتعلق بمؤشر الثقة في المنظمات غير الحكومية، فقد جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة تبلغ 66%، حيث تم تصنيف منظمة الصحة العالمية ضمن المنظمات العالمية الأكثر ثقة، متقدمة في ذلك على كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

على الصعيد العالمي

أما على الصعيد العالمي؛ فقد أشار التقرير أيضًا إلى أن المعلومات المعتمدة والموثوقة تشكل عاملاً قوياً في بناء الثقة في جميع المؤسسات الأربع التي شملها الاستطلاع.

كما أنه أشار إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض تتمتع بمستويات ثقة أقل من الأسر ذات الدخل المرتفع، ولكن على المستوى العالمي تم إغلاق فجوة الثقة هذه عندما كان لدى كليهما إمكانية الوصول إلى المعلومات المعتمدة والموثوقة. إذ إنه وبشكل عام؛ يمكن للبيانات والرؤى القيّمة الواردة في التقرير أن تفيد نهج التواصل في كل قطاع، مما يجعلها مورداً أساسياً لتطوير القطاعات.

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