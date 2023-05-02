الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
ما حكم الاستخارة لأكثر من أمر في صلاة واحدة؟
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ما حكم الاستخارة لأكثر من أمر في صلاة واحدة؟

ما حكم الاستخارة لأكثر من أمر في صلاة واحدة؟

ما حكم الاستخارة لأكثر من أمر في صلاة واحدة؟
٠٦:٥٥:٠٢ م، الثلاثاء، ١٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

أجاب الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال حول حكم الاستخارة في أكثر من أمر في صلاة واحدة، موضحا حكمها وماهتها.

مجتمعة أم متفرقة

وقال الفوزان، في مقطع صوتي شاركه حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه إذا كانت مجتمعة فإنه يكفي صلاة واحدة ويدعو دعاء واحدا.

وتابع: أما إذا كانت متفرقة، في أوقات متفرقة، فكل أمر له استخارة، والاستخارة تكون في الأمور المهمة، غير العبادة، لأن العبادة لا استخارة فيها، لأن المصلحة ظاهرة فيها.

وأورد الفوزان: لكن الأمور المهمة مثل السفر أو الزواج أو الإقدام على شراء سلعة أو تركها، هذه يستخير فيها.

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وللدعاء آداب ينبغي للمسلم تعلمها، والعمل بها، حتى يعبد الله على بصيرة، ويستجاب له؛ وخضوع القلب لله من أهم أسباب استجابة الدعاء.

أصلح لي شأني

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺلفاطمة -رضي الله عنها-: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

رواه النسائي في السنن الكبرى، والبزار والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وصححه الألباني.

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